Daund Crime : पुणे जिल्ह्यात १ कोटी ३९ लाख रूपयांचा प्रतिबंधित मद्य साठा जप्त

दौंड - राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दौंड शहरात केलेल्या कारवाईत एकूण १ कोटी ३९ लाख रूपये मूल्य असलेला प्रतिबंधित मद्यसाठा जप्त करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली..पुणे जिल्ह्यातील दौंड शहरात रेल्वे उड्डाण पुलाजवळ ४ फेब्रुवारी रोजी ही कारवाई करण्यात आली. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे राज्यस्तरीय भरारी पथक आणि दौंड येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने संयुक्तरित्या ही कारवाई केली.गोवा राज्यात तयार करण्यात आलेला आणि राज्यात विक्रीस प्रतिबंध असलेला मद्य साठा दौंड तालुक्यात विक्रीसाठी आणला जाणार असल्याची माहिती मिळाल्याने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाईसाठी सापळा रचला होता. रेल्वे उड्डाण पूल परिसकातून जाणार्या एका ६ चाकी ट्रकच्या चालकाला चौकशीसाठी थांबविण्यात आले..ट्रकचालकाचे संशयास्पद वर्तन आणि त्याने विसंगत माहिती दिल्याने पथकाने ट्रकची तपासणी केली असता त्यामध्ये प्रतिबंधित मद्य साठा आढळून आला. ट्रकमध्ये गोवा येथे निर्मित मात्र राज्यात प्रतिबंधित अशा विदेशी मद्याचे ११०४ बॅाक्स आढळून आले. पथकाने तो मद्य साठा जप्त करून ट्रकचालक युसूफ अब्दूल्ला शेख यास ताब्यात घेतले आहे.मद्याची वाहतूक करणार्या ट्रकसह एकूण १ कोटी ३९ लाख ७८ हजार रूपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त राजेश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागाचे दुय्यम निरीक्षक विजय रोकडे यांच्यासह एस. आर. गायकवाड, एस. एस. गोंदकर, अंमलदार बाबू देवकर, अमोल चौगुले, महेश कोकणे, चंदन पंडित, आदींनी कारवाईत भाग घेतला..अंमलदार अमोल चौगुले यांनी या प्रकरणी फिर्याद दाखल केली असून दुय्यम निरीक्षक एस. एस. गोंदकर पुढील तपास करीत आहेत. वाहन चालकाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मद्य तस्करी करून राज्य शासनाचा महसूल बुडविणार्या आंतरराज्य टोळीचा शोध सुरू आहे.नऊ दिवसांत दुसरी कारवाईदौंड तालुक्यातील पांढरेवाडी, गार व सोनवडी येथील बनावट मद्यनिर्मितीच्या फिरत्या कारखान्यावर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने २७ जानेवारी रोजी संयुक्त कारवाई केली होती. या कारवाईत कारखान्यातील यंत्रसामग्री, तयार मद्य, आदींचा एकूण ८५ लाख ४२ हजार रूपयांचा मुद्देमाल जप्त करून तीन जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर ४ फेब्रुवारी रोजी तब्बल १ कोटी ३९ लाख ७८ हजार रूपयांचा प्रतिबंधित मद्य साठा जप्त करण्यात आला आहे..