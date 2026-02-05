पुणे

Daund Crime : पुणे जिल्ह्यात १ कोटी ३९ लाख रूपयांचा प्रतिबंधित मद्य साठा जप्त

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दौंड शहरात केलेल्या कारवाईत एकूण १ कोटी ३९ लाख रूपये मूल्य असलेला प्रतिबंधित मद्यसाठा जप्त करण्यात आला.
प्रफुल्ल भंडारी
दौंड - राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दौंड शहरात केलेल्या कारवाईत एकूण १ कोटी ३९ लाख रूपये मूल्य असलेला प्रतिबंधित मद्यसाठा जप्त करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली.

