Pune Crime: माेठी कारवाई! ओतूर पोलिसांकडून गुटखा वाहतूक करणाऱ्या टोळीला अटक; 48 लाख ४० हजारांचा मुद्देमाल जप्त..

सकाळ डिजिटल टीम
-पराग जगताप

ओतूर : ओतूर (ता.जुन्नर) येथील पोलीसांनी गुटखा वाहतुक करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश करून एकुण ४८ लाख ४० हजार ४०० किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला असल्याची माहिती सहायक पोलीस निरीक्षक एल जी थाटे यांनी दिली.

