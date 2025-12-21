Pune Crime: माेठी कारवाई! ओतूर पोलिसांकडून गुटखा वाहतूक करणाऱ्या टोळीला अटक; 48 लाख ४० हजारांचा मुद्देमाल जप्त..

-पराग जगतापओतूर : ओतूर (ता.जुन्नर) येथील पोलीसांनी गुटखा वाहतुक करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश करून एकुण ४८ लाख ४० हजार ४०० किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला असल्याची माहिती सहायक पोलीस निरीक्षक एल जी थाटे यांनी दिली..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...सुरज रघुनाथ मेगळे वय-२३, अतुल अनिल काळे वय-२५, माउली विठ्ठल काळे वय १८ रा. रोहोकल ता. खेड जि.पुणे हे मिळुन आले तसेच कंटेनर चालक हा अंधाराचा फायदा घेवुन त्या ठिकाणावरून पळुन जाण्यात यशस्वी झाला.तसेच यावेळी कंटेनर नं. एम.एच. ०१ सी.व्ही. ९१२५ व पिकअप गाडी नं. एम.एच. १४ जी.यु. ३७८९ जप्त करण्यात आली असून एकूण अंदाजे ४८,४०,४०० रू किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..याबाबत अधिक माहिती अशी की सहायक पोलिस निरीक्षक एल जी थाटे यांना रविवार ता.२१ रोजी रात्रीच्या सुमारास खिरेश्वर गावच्या हद्दीत कटेनर मधील गुटखा पिकअप गाडीमध्ये भरला जाणार असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली.त्यानुसार ओतूर पोलिस पथक व खिरेश्वर गावचे पोलीस पाटील अभिजीत भौरले, खुबी गावचे पोलीस पाटील अविनाश सुपे, ग्रामस्थ निलेश भौरले, दिपक मेमाणे यांनी जाऊन खात्री केली.त्यानुसार असता ०२:००ते ०२:३० वा.चे दरम्यान कंटेनर नं. एम.एच. ०१ सी.व्ही. ९१२५ यामधील गुटखा पिकअप गाडी नं. एम.एच. १४ जी.यु. ३७८९ यामध्ये टाकत असताना सुरज मेगळे, अतुल काळे, माउली काळे तसेच कंटेनर चालक हा अंधाराचा फायदा घेवुन त्या ठिकाणावरून पळुन जाण्यात यशस्वी झाला..त्यानंतर पोलीसांनी सदरचा कंटेनर व पिकअप गाडी ओतूर पोलीस ठाण्यात आणुन संपुर्ण मुद्देमालाची खात्री केली असता पिकअप गाडी व कंटेनरमध्ये मिळुन आलेला शशी शेखर एंटरप्रायजेस कंपनिचा शुध्द प्लस पान मसाला व शशी शेखर एंटरप्रायजेस कंपनिचा नवी च्युविंग तंबाखु असा एकुण २८,४०,४०० रू किमतीचा गुटखा व २०,००,००० रू किमतीची दोन्ही वाहने कंटेनर व पिकअप असा एकुण ४८,४०,४०० रू किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.सदर घटनेबाबत पंचनामा पोलिस कॉन्स्टेबल ज्योतीराम पवार यांनी सरकारतर्फे विविध कलमा अंतर्गत फिर्याद दिली आणि वरील तीन आरोपींना अटक करण्यात आले आहे. सदर कारवाई सदरची कामगिरीही पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल, अपर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, जुन्नरचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील, यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक एल.जी.थाटे, पोलीस उपनिरीक्षक युवराज जाधव, पोलिस हवालदार देविदास खेडकर, बाळशिराम भवारी, धनंजय पालवे, ज्योतीराम पवार, मनोजकुमार राठोड, संतोष भोसले, रोहीत बोंबले तसेच खिरेश्वर गावचे पोलीस पाटील अभिजीत भौरले, खुबी गावचे पोलीस पाटील अविनाश सुपे, ग्रामस्थ निलेश भौरले, दिपक मेमाणे यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.