Cyber Crime : दहा कोटींच्या सायबर फसवणूकप्रकरणी सोलापूरमधून आरोपीला अटक

पुणे - सीबीआय अधिकारी असल्याचे भासवून ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली एका ज्येष्ठ नागरिकाची १० कोटी ७४ लाख रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक करणाऱ्या टोळीतील आणखी एका आरोपीला सायबर पोलिसांनी सोलापूरमधून अटक केली. या प्रकरणात आतापर्यंत तीन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. अमर शिवाजी अत्तरगी (रा. मोदीखाना, सोलापूर) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सायबर चोरट्यांनी स्वतःला सीबीआय अधिकारी असल्याचे सांगून एका ज्येष्ठ नागरिकाला फोन केला. त्यानंतर त्यांच्या नावावर गुन्हा असल्याचे सांगत ‘डिजिटल अरेस्ट’ची भीती दाखवून आरोपींनी ज्येष्ठ नागरिकाची १० कोटी ७४ लाख रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक केली होती..फिर्यादी ज्येष्ठ नागरिकाने ३० जानेवारी रोजी चोरट्यांच्या बँक खात्यात ७५ लाख रुपये जमा केले होते. या खात्यावरून नंतर दुसऱ्या बॅंकेच्या विविध खात्यांवर रक्कम वर्ग करण्यात आली होती. सायबर क्राईम पोर्टलवरील माहिती आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी हर्षद सुभाष धनतोले आणि समर्थ सुरेश देशमुख (वय २४, दोघे रा. कर्वेनगर) या दोघांना २२ फेब्रुवारी रोजी अटक केली होती..तपासात त्यांनी एटीएममधून काढलेली रक्कम रोहन जाधव (रा. सांगवी) याला दिल्याचे कबूल केले. तपासादरम्यान, सायबर चोरट्यांनी या गुन्ह्यातील रक्कम सुमारे साडेपाच हजार बँक खात्यांमध्ये वर्ग केल्याचे समोर आले आहे. आरोपींच्या बॅंक खात्यांमधील एक कोटी ३४ लाख रुपये गोठविण्यात आले आहेत..सोलापुरातून तिसरा आरोपी ताब्यातपुढील तपासात रोहन जाधव याचे अमर अत्तरगी याच्याशी संबंध असल्याचे स्पष्ट झाले. फिर्यादीकडून पाठविलेले पाच लाख रुपये बॅंक खात्यावर जमा झाल्यानंतर ती धनादेशाद्वारे काढण्यात आल्याचे समोर आले. या खात्याचा संबंध अमर अत्तरगी याच्याशी असल्याचे समजल्यानंतर सायबर पोलिसांनी मोदीखाना, सोलापूर येथे सापळा रचून आरोपीला अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.