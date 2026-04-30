Pune Drugs Racket : पुण्यात एमडी ड्रग्जचे रॅकेट उध्वस्त; लोणीकंद पोलिसांकडून सहा जणांना अटक

पुणे - लोणीकंद पोलिसांनी शहरात अमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करत एमडी (मॅफेड्रॉन) ड्रग्जचे रॅकेट उध्वस्त केले आहे. पोलिसांनी सलग पाच मोहीम राबवून सहा आरोपींना अटक केली आहे. त्यांच्या ताब्यातून ४२ लाख रुपये किमतीचे एमडी ड्रग्ज जप्त करण्यात आले आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९ एप्रिलला कटकेवाडी फाटा येथून पुंजाजी चौधरी याला २१ ग्रॅम एमडीसह पकडण्यात आले. त्याच्या चौकशीतून २० एप्रिलला पेरणे फाटा येथे राजेंद्र टेळे आणि करण मोहिते यांना ५९ ग्रॅम ड्रग्जसह अटक झाली. त्यानंतर २२ एप्रिलला मगर वस्ती परिसरातून भागीरथसिंग राजपुरोहित व आदिनाथ शिर्के यांना २१ ग्रॅम ड्रग्जसह ताब्यात घेतले. या सर्वांच्या तपासातून २३ एप्रिल रोजी शिरवळ येथून योगेश चव्हाण याला ताब्यात घेत त्याच्याकडून सर्वाधिक ७२ ग्रॅम ड्रग्ज जप्त करण्यात आले..या कारवाईत ड्रग्ज, मोटार, मोबाईल आणि रोकड असा सुमारे ४१ लाख ९६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, पोलिस उपायुक्त सोमय मुंडे आणि सहाय्यक आयुक्त नूतन पवार यांच्या सूचनेनुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनीता रोकडे यांच्या तपास पथकाने ही कारवाई केली.