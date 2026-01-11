वाहनधारकांसाठी आनंदाची बातमी! पुणे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर हाेणार ७ भुयारी मार्ग; सुरक्षितेसाठी उपाययोजना, सुमारे १५० कोटींचा खर्च !

-प्रसाद कानडे पुणे: पुणे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघात रोखण्यासाठी महामार्ग प्राधिकरणाने पुणे विभागाची हद्द असलेल्या भागात अपघातप्रवण क्षेत्र असलेल्या सात ठिकाणी भुयारी मार्ग (अंडरपास) करण्यास सुरुवात केली आहे. सात पैकी तीन ठिकाणी मार्गाचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित चार ठिकाणी काम प्रगतिपथावर आहे. यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, शिवाय वाहनचालकांच्या वेळेत व इंधनात बचत होणार आहे. यासाठी सुमारे १५० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.पुणे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर दररोज सुमारे ४० ते ५० हजार वाहनांची वाहतूक सुरू आहे. महामार्गालगत ठिकठिकाणी शहरीकरण मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. महामार्गावरील वाहतूक व स्थानिक वाहतूक एकत्र येण्याच्या ठिकाणी सातत्याने अपघात घडत होते. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने अपघात प्रवण भागात भुयारी मार्गाचे काम सुरू केले आहे..असे असणार भुयारी मार्ग३० मीटर रुंद आणि ५.५ मीटर उंचहे बॉक्स स्वरूपात ठेवून त्यावर रस्ता केला जातोमुख्य रस्त्यावरून महामार्गावरील वाहतूक अखंडपणे सुरू राहते, भुयारी मार्गामधून स्थानिक वाहतूक सुरू राहतेदोन्ही वाहतूक स्वतंत्र असल्याने अपघाताचे प्रमाण कमीएका भुयारी मार्गाच्या कामासाठी सुमारे २० कोटींचा खर्च.पुणे - सोलापूर महामार्गावरील प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित व्हावा या करिता भुयारी मार्ग करण्यात येत आहे. ३० मीटर रुंदीच्या या मार्गामुळे स्थानिकांना आता जीव धोक्यात घालून रस्ता ओलांडण्याची गरज उरणार नाही. परिणामी सुरक्षितता वाढेल. शिवाय वाहनचालकांचा वेळ व इंधन देखील वाचेल.- अभिजित औटे, व्यवस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पुणे.माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने महामार्गावरील अपघात कमी करण्यासाठी विशेष धोरण आखले आहे. यात अपघातप्रवण क्षेत्र काढून टाकण्यासाठी भुयारी मार्ग तयार केले जात आहेत. पुणे विभागाच्या हद्दीतील तीन ठिकाणी काम पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित चार ठिकाणचे काम प्रगतिपथावर आहे.- संजय कदम, प्रकल्प संचालक, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पुणे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.