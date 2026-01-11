पुणे

वाहनधारकांसाठी आनंदाची बातमी! पुणे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर हाेणार ७ भुयारी मार्ग; सुरक्षितेसाठी उपाययोजना, सुमारे १५० कोटींचा खर्च !

Pune–Solapur road infrastructure development update: पुणे-सोलापूर महामार्गावर ७ भुयारी मार्गांची निर्मिती; अपघात कमी करण्यासाठी १५० कोटींची योजना
पुणे: पुणे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघात रोखण्यासाठी महामार्ग प्राधिकरणाने पुणे विभागाची हद्द असलेल्या भागात अपघातप्रवण क्षेत्र असलेल्या सात ठिकाणी भुयारी मार्ग (अंडरपास) करण्यास सुरुवात केली आहे. सात पैकी तीन ठिकाणी मार्गाचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित चार ठिकाणी काम प्रगतिपथावर आहे. यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, शिवाय वाहनचालकांच्या वेळेत व इंधनात बचत होणार आहे. यासाठी सुमारे १५० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.

