Pune Crime : आंदेकर टोळीच्या सदस्यांच्या खात्यात २१ कोटी; खंडणीची रक्कम असल्याचा पोलिसांचा दावा

पुणे - गणेश पेठेतील मासळी बाजारातील व्यापाऱ्यांकडून खंडणी उकळल्या प्रकरणी आंदेकर टोळीतील प्रमुख बंडू आंदेकर व त्याचा पुतण्या शिवम आंदेकर यांच्यासह टोळीतील सदस्यांच्या बँक खात्यात २१ कोटी ६० लाख रुपये जमा असल्याचे पोलिस तपासातून पुढे आले आहे..मासळी बाजारातील व्यापाऱ्यांकडून लाटलेल्या खंडणीतून ही रक्कम जमा झाली असण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तविली आहे.या प्रकरणी बंडू उर्फ सूर्यकांत राणोजी आंदेकर, त्याचा मुलगा कृष्णा आंदेकर, पुतण्या शिवम उदयकांत आंदेकर यांच्यासह अकरा जणांविरोधात फरासखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत, एका व्यापाऱ्याने याबाबत तक्रार दिली आहे. आंदेकर टोळीने संघटितरीत्या व्यापाऱ्यांकडून २० कोटी रुपयांहून अधिक खंडणी उकळली आहे..जागा उपलब्ध करून देणे किंवा व्यवसायात सहकार्याच्या नावाखाली व्यापाऱ्यांना धमकावून ही खंडणी वसूल करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यात आरोपी बंडू आंदेकर व शिवम आंदेकरला पुणे न्यायालयात हजर करण्यात आले. आरोपींना पोलिस कोठडी देण्याची मागणी विशेष सरकारी वकील विलास पटारे यांनी केली.आरोपींच्या वतीने अॅड. मिथुन चव्हाण आणि ॲड. ए. एस. धीवार यांनी बाजू मांडली. आरोपींना खोटेपणाने या गुन्ह्यात गुंतविले जात असून, पोलिस कोठडी मागण्यासाठी कोणताही आधार नसल्याचा युक्तिवाद ॲड. चव्हाण यांनी केला. दोन्ही बाजू ऐकल्यावर विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी आरोपींना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली..आरोपींची परेड काढणे कायद्याला अपेक्षित नाही -कृष्णा आंदेकर पोलिस कोठडीत असताना नुकतीच त्याची नाना पेठ परिसरातून बेकायदेशीर परेड काढण्यात आल्याबाबत बचाव पक्षाचे वकील अॅड. मिथुन चव्हाण यांनी न्यायालयाकडे तक्रार केली. आरोपींच्या मानवी प्रतिष्ठेचे मोठे नुकसान होत असून, याबाबत संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..न्यायालयाने बचाव पक्षाच्या तक्रारींची दखल घेत पुणे पोलिसांवर ताशेरे ओढले. पोलिस कोठडीत असलेल्या आरोपींची सार्वजनिक ठिकाणी परेड काढणे कायद्याला अपेक्षित नाही आणि योग्यही नाही. आरोपीची पोलिस कोठडी योग्य उद्देशासाठीच वापरली जावी,' असे निर्देशही न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांना दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.