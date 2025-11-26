पुणे

Pune Crime : आंदेकर टोळीच्या सदस्यांच्या खात्यात २१ कोटी; खंडणीची रक्कम असल्याचा पोलिसांचा दावा

खंडणीप्रकरणी आंदेकर टोळीतील प्रमुख बंडू आंदेकर व त्याचा पुतण्या शिवम आंदेकरला पोलिस कोठडी.
पुणे - गणेश पेठेतील मासळी बाजारातील व्यापाऱ्यांकडून खंडणी उकळल्या प्रकरणी आंदेकर टोळीतील प्रमुख बंडू आंदेकर व त्याचा पुतण्या शिवम आंदेकर यांच्यासह टोळीतील सदस्यांच्या बँक खात्यात २१ कोटी ६० लाख रुपये जमा असल्याचे पोलिस तपासातून पुढे आले आहे.

