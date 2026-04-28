Pune Crime: पुण्यातील वेश्याव्यवसायावर पोलिसांचा मोठा छापा; बुधवार पेठेत खळबळ, १५ बांगलादेशीसह १८ जण ताब्यात, अल्पवयीन मुलीची सुटका!

पुणे: शहरातील बुधवार पेठ परिसरातील 'डिस्को' व 'माचिस' इमारतींमध्ये चालणाऱ्या वेश्याव्यवसायावर पोलिसांनी मध्यरात्री छापा टाकत मोठी कारवाई केली. मंगळवारी (ता. २८) पहाटे पाच वाजेपर्यंत सुरू असलेल्या या कारवाईत १५ बांगलादेशींसह १८ महिला व पुरुषांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्यामध्ये एका १५ वर्षीय बांगलादेशी अल्पवयीन मुलीचाही समावेश आहे..सोमवारी रात्री परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली फरासखाना, विश्रामबाग, खडक पोलिस ठाण्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी संयुक्त कारवाई केली.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'डिस्को बिल्डिंग' व 'माचिस बिल्डिंग'च्या विविध मजल्यांवर छापे टाकण्यात आले. कारवाईदरम्यान १५ ते ३० वयोगटातील ११ महिला वेश्याव्यवसाय करत असल्याचे आढळून आले. या सर्व महिला 'माचिस बिल्डिंग'मधील चौथ्या मजल्यावरून कार्यरत असल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे..या प्रकरणात ज्योती उर्फ सबीना अस्लम शेख (वय ४०) ही त्यांची 'अक्का' म्हणून काम पाहत होती. समीर मुस्तफा हलवदार (वय २९) आणि राहुल शर्मा (वय २४) हे व्यवस्थापक म्हणून काम करत होते. सुमित मिलिंद चव्हाण (वय ३३) हा या दोन्ही इमारतींमधील वेश्याव्यवसायाचा मुख्य सूत्रधार असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आहे, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावळे यांनी दिली..या कारवाईत एकूण १५ बांगलादेशी नागरिकांचा समावेश असल्याचे आढळले आहे. त्यामध्ये ११ महिला, तीन पुरुष आणि एका लहान मुलाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, ताब्यात घेण्यात आलेल्या महिलांपैकी १५ वर्षीय ही अल्पवयीन असून तिला जबरदस्तीने वेश्याव्यवसायात ढकलण्यात आल्याचे समोर आले आहे..दरम्यान, पोलिसांनी आरोपींकडून मोबाईल व हिशोबाच्या डायऱ्या जप्त केल्या आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. या कारवाईमुळे शहरात बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशींवर आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.