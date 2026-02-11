पुणे

Pune News : सुनेत्रा पवार यांना राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष करण्याचा ठराव; पुणे महापालिकेत नगरसेवकांच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजूर

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदाबाबत चर्चा झाली सुरू.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्ती करावी, असा ठराव राष्ट्रवादीच्या महापालिकेतील नगरसेवकांच्या बैठकीत करण्यात आला. हा ठराव पुढील कार्यवाहीसाठी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीकडे पाठविला आहे.

