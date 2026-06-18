पुणे

Pune Nashik Railway: रेल्वे मंत्रालयाचा मोठा निर्णय! उरळीवरून जाणार पुणे-नाशिक लोहमार्ग; ताशी १६० किलोमीटर वेग, नेमका कसा असेल मार्ग..

160 kmph Pune Nashik rail corridor project: जीएमआरटीला बाधा टाळत उरळी-वाघोलीमार्गे नवा दुहेरी लोहमार्ग; ताशी १६० किमी वेगाने धावणाऱ्या गाड्यांसाठी १४ हजार कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प
Pune-Nashik Rail Project Gets New Alignment, ₹14,000 Crore Route to Transform Connectivity

Pune-Nashik Rail Project Gets New Alignment, ₹14,000 Crore Route to Transform Connectivity

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: ‘जीएमआरटी’ला (जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ दुर्बीण) बाधा निर्माण होत असल्याने रेल्वे मंत्रालयाने आता तिसऱ्यांदा पुणे-नाशिक लोहमार्ग बदलला आहे. हा प्रकल्प उरळी, वाघोलीमार्गे अहिल्यानगरहून नाशिकला जोडला जाणार आहे. तीन टप्प्यांत हे काम होणार असून, यासाठी सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. पुणे-नाशिक लोहमार्ग हा दुहेरी असून त्यावरून रेल्वे ताशी १६० किलोमीटर वेगाने धावण्याची क्षमता असणार आहे.

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