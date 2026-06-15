Pune Railway Station: वंदे भारत अपघातानंतर रेल्वेची मोठी कारवाई! पुण्यातील धोकादायक क्रॉसिंग हटले, प्रवाशांना मोठा दिलासा

पुणे : पुणे स्थानकाच्या यार्डमधील धोकादायक ‘डबल डायमंड क्रॉसिंग’ अखेर रेल्वे प्रशासनाने हटविले. रविवारी ब्लॉक घेत प्रशासनाने ३०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने पॉइंट क्रमांक २०८ व २०९ वरील क्रॉसिंग काढून त्या जागी नवीन क्रॉसिंग करण्यात आले. या वेळी स्लीपरसह नवीन ६० किलो वजनाचे रूळदेखील टाकण्यात आले. यामुळे रुळांची सुरक्षितता वाढणार असल्याने यार्डातून होणारा रेल्वे प्रवास सुरक्षित होणार आहे. .MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .पुण्यात मुंबई-सोलापूर वंदे भारत एक्स्प्रेसचा अपघात झाल्यानंतर रेल्वे बोर्डाने डबल डायमंड क्रॉसिंग हटविण्याचा निर्णय घेतला. पुणे स्थानकाच्या यार्डमध्ये एकूण ११ डबल डायमंड क्रॉसिंग आहेत. पैकी दोन क्रॉसिंगचे काम करण्यात आले. सकाळी आठपासून पुणे स्थानकाच्या मुंबईच्या दिशेने असलेल्या यार्डमध्ये काम सुरू झाले. सायंकाळी सातपर्यंत हे काम सुरू होते..ब्लॉक दोन तासांनी लांबलारेल्वे प्रशासनाने नऊ तासांचा मेगा ब्लॉक घेतला होता. त्याची वेळ सकाळी आठ ते सायंकाळी पाच अशी होती. मात्र वेळेत काम पूर्ण करण्यात रेल्वे प्रशासनाला अपयश आले. त्यामुळे ब्लॉकचा कालावधी वाढवावा लागला. सायंकाळी सातपर्यंत रुळांचे काम सुरू होते. सायंकाळच्या वेळेत धावणाऱ्या गाड्यांना याचा काही प्रमाणात फटका बसला..काही कारणामुळे ब्लॉक लांबला. मात्र याचा परिणाम कमीत कमी गाड्यांच्या वेळापत्रकावर झाला. जुने ‘डबल डायमंड क्रॉसिंग’ हटविण्याचे काम महत्त्वाचे होते. ते काम यशस्वीपणे पूर्ण केले.- शीलभद्र गौतम, प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी, रेल्वे विभाग, पुणे.MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...क्रॉसिंग बदलल्याचा फायदा कायजुने आणि झीज झालेले पॉइंट्स पार करताना गाड्यांचा वेग खूप कमी ठेवावा लागतो. नवीन पॉइंट बसवल्यामुळे गाड्या ठरलेल्या वेगाने रूळ बदलू शकतील.जुन्या पॉइंट्समुळे अनेकदा फलाट रिकामा असूनही गाडी स्थानकाबाहेर थांबवून ठेवावी लागते. नवीन पॉइंटमुळे यार्डातील गाड्यांची ये-जा वेगवान होईल. प्रवाशांच्या वेळेत बचत होईल.जुना पॉइंट खराब झाल्यास गाडी रुळावरून घसरण्याचा धोका असतो. नवीन पॉइंटमुळे हा धोका पूर्णपणे टळेल.पॉइंट बदलताना नवीन इलेक्ट्रॉनिक मोटर आणि आधुनिक सिग्नल यंत्रणेशीजोडली जाईल. यामुळे अचानक पॉइंट सेट न होणे, सिग्नल न मिळणे असे तांत्रिक बिघाड कमी होतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.