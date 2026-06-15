पुणे

Pune Railway Station: वंदे भारत अपघातानंतर रेल्वेची मोठी कारवाई! पुण्यातील धोकादायक क्रॉसिंग हटले, प्रवाशांना मोठा दिलासा

Indian Railways replaces dangerous crossing in Pune: वंदे भारत अपघातानंतर पुणे यार्डातील धोकादायक ‘डबल डायमंड क्रॉसिंग’ हटवून नवीन मजबूत रूळ व पॉइंट बसवले; तांत्रिक बिघाड, घसरणीचा धोका कमी होऊन प्रवास अधिक सुरक्षित
Following Vande Bharat Accident, Railways Replace Dangerous Track Crossing in Pune

Following Vande Bharat Accident, Railways Replace Dangerous Track Crossing in Pune

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुणे स्थानकाच्या यार्डमधील धोकादायक ‘डबल डायमंड क्रॉसिंग’ अखेर रेल्वे प्रशासनाने हटविले. रविवारी ब्लॉक घेत प्रशासनाने ३०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने पॉइंट क्रमांक २०८ व २०९ वरील क्रॉसिंग काढून त्या जागी नवीन क्रॉसिंग करण्यात आले. या वेळी स्लीपरसह नवीन ६० किलो वजनाचे रूळदेखील टाकण्यात आले. यामुळे रुळांची सुरक्षितता वाढणार असल्याने यार्डातून होणारा रेल्वे प्रवास सुरक्षित होणार आहे.

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