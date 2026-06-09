पुणे

Hinjawadi Traffic: आयटी पार्क परिसराला दिलासा! हिंजवडीत चार नवीन जोड रस्ते विकसित होणार, प्रवास होणार सुसह्य

Four new link roads planned for Hinjewadi IT Park: पीएमआरडीएच्या चार नव्या जोड रस्त्यांमुळे हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील वाहतूक कोंडीला मोठा दिलासा; रुंदीकरण, पर्यायी मार्ग आणि टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या विकासामुळे प्रवासाचा वेळ व त्रास दोन्ही कमी होण्याची अपेक्षा
Commuters Get Relief: New Road Network to Transform Travel in Hinjewadi

Commuters Get Relief: New Road Network to Transform Travel in Hinjewadi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : हिंजवडी येथील माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) पार्कमधील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) चार जोड रस्त्यांची कामे हाती घेतली आहेत.

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