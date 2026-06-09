Hinjawadi Traffic: आयटी पार्क परिसराला दिलासा! हिंजवडीत चार नवीन जोड रस्ते विकसित होणार, प्रवास होणार सुसह्य

पुणे : हिंजवडी येथील माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) पार्कमधील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) चार जोड रस्त्यांची कामे हाती घेतली आहेत. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...हिंजवडी, माण, मारुंजी व वाकडमधील प्रमुख मार्गांना जोडणारे चार रस्ते विकसित करण्यासाठी भूसंपादनाचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केले आहेत. भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बांधकामाला सुरुवात होणार असल्याचे ‘पीएमआरडी’एचे मुख्य अभियंता शिवप्रसाद बागडी यांनी सांगितले..प्रस्तावित प्रकल्प१ म्हाळुंगे-हिंजवडी फेज एक रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा आणि विकासाचा यामध्ये समावेश. या रस्त्याची रुंदी सात मीटर असून तो २४ मीटर रुंद करून २.२ किलोमीटर लांबीपर्यंत विकसित केला जाणार.२ आणखी एक जोड रस्ता सूर्या रुग्णालय ठाकर वस्ती आणि माण गावठाणाला जोडणार. २४ मीटर रुंदीचा हा प्रस्तावित रस्ता.Mahabaleshwar Khed Bridge: सह्याद्रीत उभा राहिला ‘मिनी सी-लिंक’! महाबळेश्वर-खेड जोडणारा भव्य पूल वाहतुकीसाठी सज्ज, प्रवास होणार सुसाट, कधी खुला होणार?.३.७४ किलोमीटर लांबीचा आहे. त्यामुळे हिंजवडी आणि आसपासच्या निवासी भागांदरम्यान प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा पर्यायी मार्ग ठरणार.३ मारुंजी-शनि मंदिर (वाकड) रस्ता २४ मीटर रुंद आणि३.२५ किलोमीटर लांब असून त्याचा विकास करणार आहे.४ नांदे आणि माण यांना जोडणारा ३६ मीटर रुंदीचा रस्ता१.५ किलोमीटर अंतरापर्यंत विकसित करणार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.