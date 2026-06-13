Pune Traffic: पुणेकरांना मोठा दिलासा! १५ ते २४ जूनदरम्यान जड वाहनांना नो-एंट्री; ट्रॅफिक कोंडीवर प्रशासनाचा मोठा निर्णय

पुणे : शहरातील अपघात रोखण्यासह नागरिकांना वाहतूक कोंडीतून दिलासा देण्यासाठी १५ ते २४ जून या १० दिवसांच्या कालावधीत सर्व जड व अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी केली आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी याबाबतचा आदेश दिला..MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .पुणे शहरात सोलापूर, अहिल्यानगर, नाशिक, मुंबई आणि सातारा या प्रमुख पाच बाजूंनी येणाऱ्या अवजड आणि मल्टी-अॅक्सल वाहनांमुळे दररोज वाहतूक कोंडी आणि गंभीर अपघात होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर १० दिवसांसाठी प्रवेशबंदी लागू केली आहे. पेट्रोल, डिझेल, दूध आणि शेतीमाल वाहून नेणाऱ्या अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना या बंदी आदेशातून सूट दिली आहे..तसेच, ज्या वाहनांना पुणे शहरात माल उतरवणे अत्यंत आवश्यक आहे, अशा वाहनांना वाहतूक शाखेची ७२ तास आधी परवानगी घेऊन रात्री ११ ते सकाळी सहादरम्यान शहरात प्रवेश करता येईल..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...जड वाहनांसाठी पर्यायी मार्गसोलापूरकडून मुंबईकडे जाणारी वाहने : केडगावचौफुला न्हावरे-शिक्रापूर - चाकण मार्गे किंवा उरुळी कांचन - कोरेगाव मूळ - आष्टापूर - शिक्रापूर - चाकण मार्गे वळविण्यात येणार आहेत.मुंबईकडून सोलापूरकडे दाभाडे - चाकण - शिक्रापूर -न्हावरे केडगाव चौफुला मार्गे जातील.मुंबई ते अहिल्यानगर वाहतूक : तळेगाव - चाकण- खेड मंचर आळेफाटा मार्गे किंवा नाशिक फाटा भोसरी -चाकण - शिक्रापूर मार्गे वळविणार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.