Pune News : पुनर्विकासासाठी मोठा दिलासा! जुन्या मोजणीवर हद्द होणार कायम

पुणे - तुमची सोसायटी जुनी झाली आहे. तिचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी महापालिकेकडे आराखडा दाखल करण्यासाठी जागेची मोजणी करायची आहे, तर काळजी करू नका. तुमच्याकडे जर जुनी मोजणीची प्रत असेल, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून ती सादर करा. त्यांनी तात्पुरते रेखांकन दिले, की ते घेऊन हद्द कायमची मोजणी करून घ्या. भविष्यात कोणतीही अडचण तुमच्या सोसायटीला येणार नाही..वहिवाटीनुसार मोजणी अर्ज बंद करण्याचा निर्णय यापूर्वी भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे, तसेच मोजणी करावयाची असेल, तर त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून तात्पुरते रेखांकन करून घ्यावे लागते. अर्जासोबत ती जोडल्यानंतर मोजणी करून भूमी अभिलेख विभागाकडून हद्द कायम करून दिली जाते..पुणे शहरात तीस ते चाळीस वर्षे अनेक जुन्या सोसायट्या आहेत. या सोसायट्यांचा पुनर्विकास करण्याचे काम शहरात मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. अशा इमारतींचा पुनर्विकासासाठी बांधकाम परवानगी मिळविताना सोसायटीखाली क्षेत्राची मोजणी करून घ्यावी लागते. त्यासाठी सोसायट्यांना भूमी अभिलेख विभागाकडे जावे लागते..परंतु अनेकदा सोसायटीखाली क्षेत्राची मोजणी करून घेण्यास सोसायट्यांना अडचणी येत आहेत. मोजणीस विलंब होत असल्याने पुनर्विकासाचे कामदेखील रखडते. त्या पार्श्वभूमीवर भूमी अभिलेख विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. जर तुमच्या सोसायटी ज्या जागेवर उभी राहिली आहे.त्या जागेची मोजणी यापूर्वी झाली असेल, तर त्या मोजणीची प्रत अर्जासोबत जोडून मोजणीसाठी अर्ज केला, तर अशा सोसायट्यांना हद्द कायमची मोजणी करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुनर्विकासासाठी होणारा विलंब कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास स्वतंत्र कक्षदेखील सुरू करण्यात येणार असल्याचे भूमी अभिलेख विभागाकडून सांगण्यात आले..पुनर्विकास करण्यासाठी बांधकाम परवानगीचा अर्ज करताना त्या सोबत मोजणी जोडावी लागते. त्यासाठी सोसायट्यांना मोजणी करून घेताना अडचणी येतात. अशा सोसायट्यांनी यापूर्वी मोजणी करून घेतली असेल, तर ती अर्जासोबत जोडावी. पूर्वीच्या मोजणीनुसार सोसायटीला नव्याने मोजणी करून हद्द कायम करून देण्यात येणार आहे.- डॉ. सुहास दिवसे, जमाबंदी आयुक्त, पुणे.पुणे शहरातील सोसायट्यांची संख्या - १८ हजारपुणे शहरातील अपार्टमेंट संख्या - १८ हजारराज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांची संख्या - १ लाख २० हजारपुणे शहरातील सोसायट्यांची संख्या - १८ हजारत्यापैकी जुन्या असलेल्या सोसायट्यांची संख्या - ५ ते ६ हजारराज्यातील अपार्टमेंटची संख्या - सुमारे १ लाख.