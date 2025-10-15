पुणे

Narayangaon Crime: 'सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या फ्लॅटमधून अकरा लाख रुपयांचा ऐवज चोरीला'; नारायणगाव, वारुळवाडी परिसरात चोरीचे सत्र थांबेना

₹11 Lakh Loot in Narayangaon: नारायणगाव,वारूळवाडी परिसरात ऐन दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर भर वस्तीत चोऱ्यांचे सत्र सुरू आहे. पोलिसांना सीसीटीव्ही फुटेज मिळाले आहेत.मात्र चोऱ्या थांबवण्यात व चोरट्यांचा शोध घेण्यात पोलिसांना अद्याप यश आले नाही.
Police inspecting the flat of a retired employee in Narayangaon after valuables worth ₹11 lakh were stolen; locals demand stronger security in Warulwadi area.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-रवींद्र पाटे

नारायणगाव: नारायणगाव येथील गजबजलेल्या ठिकाणी असलेल्या वैभव रेसिडेन्सी या सोसायटीमधील फ्लॅटच्या दरवाजाचे कडी कोयंडा तोडून आज्ञात चोरट्यांनी घरातील सुमारे 15 तोळे सोन्याचे दागिने, 25 तोळे चांदीचे दागिने, पंधरा हजार रुपये रोख असा अकरा लाख वीस हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. याप्रकरणी नारायणगाव पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

