Narayangaon Crime: 'सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या फ्लॅटमधून अकरा लाख रुपयांचा ऐवज चोरीला'; नारायणगाव, वारुळवाडी परिसरात चोरीचे सत्र थांबेना

नारायणगाव: नारायणगाव येथील गजबजलेल्या ठिकाणी असलेल्या वैभव रेसिडेन्सी या सोसायटीमधील फ्लॅटच्या दरवाजाचे कडी कोयंडा तोडून आज्ञात चोरट्यांनी घरातील सुमारे 15 तोळे सोन्याचे दागिने, 25 तोळे चांदीचे दागिने, पंधरा हजार रुपये रोख असा अकरा लाख वीस हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. याप्रकरणी नारायणगाव पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..नारायणगाव,वारूळवाडी परिसरात ऐन दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर भर वस्तीत चोऱ्यांचे सत्र सुरू आहे. पोलिसांना सीसीटीव्ही फुटेज मिळाले आहेत.मात्र चोऱ्या थांबवण्यात व चोरट्यांचा शोध घेण्यात पोलिसांना अद्याप यश आले नाही. या बाबत ग्रामस्थांमधून नाराजी व्यक्त होत असून असुरक्षितेची भावना निर्माण झाली आहे.. विष्णू भागुजी सांगडे हे कुकडी पाटबंधारे विभागातून सेवानिवृत्त झाले असून ते वैभव रेसिडेन्सी सोसायटी मधील तिसऱ्या मजल्यावर कुटुंबासमवेत राहत आहेत. आज पहाटे साडेचार वाजण्याच्या सुमारास फ्लॅटच्या दरवाज्याला बाहेरून कुलूप लावून विष्णू सांगडे हे पत्नी समावेत ग्रामदैवत मुक्ताबाई देवी मंदिरात काकड आरती साठी गेले होते. यावेळी फ्लॅटमधील बेडरूम मध्ये मुलगा सून व पुतण्या झोपले होते. दरम्यान साडेचार ते पाच वाजण्याच्या सुमारास आज्ञात चोरट्यांनी फ्लॅटचा कडी कोयंडा गॅस कटरने तोडून फ्लॅटमध्ये प्रवेश केला. फ्लॅटमधील कपाटाचे कुलूप तोडून डब्यात ठेवलेले पंधरा तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने, 25 तोळे चांदीचे दागिने व पंधरा हजार रुपये रोख रक्कम आदी 11लाख 20 हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेला. सहा वाजण्याच्या सुमारात चोरी झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. .घटनास्थळी आज सकाळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील,नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपगे यांनी भेट देऊन पाहणी केली.त्या नंतर आज सायंकाळी गुन्हे अन्वेषण विभागाचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महादेव शेलार यांनी पथकासह भेट देऊन परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेची पाहणी केली. ठसे तज्ञ व श्वानपथक तज्ञ यांनाही आज पाचारण करण्यात आले होते.अशी माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संपगे यांनी दिली..नारायणगाव- वारुळवाडी परिसरात चोरट्यांचा धुमाकूळ: 10 जुलै 2025 रोजी दुपारी एक ते दोन च्या दरम्यान नारायणगाव येथील दोन फ्लॅट व वारुळवाडी येथील नारायणगाव पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या पोलीस दाम्पत्याचा फ्लॅटचा कडी कोयंडा तोडून अज्ञात चोरट्यांनी 15 तोळे सोन्याच्या दागिन्यांची लूट केली होती. नुकतेच 12 ऑक्टोबर 2025 रोजी याच परिसरातील साईनाथ सोसायटीमधील नवनाथ नलावडे यांच्या बंद सदनिकेचा कडीकोंडा आज्ञात चोरट्यांनी तोडून 47 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने चोरून नेले.त्या नंतर तिसऱ्याच दिवशी आज पहाटे विष्णू सांगडे यांची घरफोडी झाली.पादचारी महिलांच्या गळ्यातील सोन्याचे दागिने लांबवण्याचे घटना वाढल्या आहेत. मागील वर्षभरात सुमारे 60 तोळे सोन्याच्या दागिन्याची चोरी झाली आहे.बहुतेक चोऱ्यांचे सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांना मिळाले आहेत. मात्र चोरीचा तपास लावण्यात पोलिसांना अद्याप यश आले नाही. यामुळे चोरट्यांनी पोलिसांपुढे आव्हान निर्माण केले आहे..