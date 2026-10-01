पुणे

Diveagar Beach Drowning : रायगडमधील दिवेआगर समुद्रकिनारी मोठी दुर्घटना; पुण्यातून सहलीला गेलेल्या आठ जणांचा बुडून मृत्यू

Diveagar drowning incident : रायगडमधील दिवेआगर समुद्रकिनारी मोठी दुर्घटना घडली. सहलीसाठी आलेल्या आठ जणांचा समुद्रात बुडून मृत्यू झाला.
Diveagar Beach Drowning incident

Diveagar Beach Drowning incident

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Raigad beach accident : रायगड जिल्ह्यातील दिवेआगर समुद्रकिनारी गुरुवारी मोठी दुर्घटना घडली. समुद्रात पोहण्यासाठी गेलेल्या आठ जणांचा बुडून मृत्यू झाला. पुणे जिल्ह्यातील आळंदी येथून खासगी क्लासची सहल दिवेआगर येथे आली होती. समुद्राच्या पाण्याचा अंदाज न आल्याने ही दुर्घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. दिवेआगर हे रायगडच्या श्रीवर्धन तालुक्यातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे.

Loading content, please wait...
Raigad
beach
Death by drowning
Drowning death News
Drowning death
child drowning incident
drowning accidents in Pune
drowning prevention methods
drowning incidents in Maharashtra
drowning incidents in India
drowning prevention in Maharashtra
drowning prevention awareness in Maharashtra
Raigad district crime report
drowning accidents in Mumbai
Marathi News Esakal
www.esakal.com