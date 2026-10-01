Diveagar Beach Drowning : रायगडमधील दिवेआगर समुद्रकिनारी मोठी दुर्घटना; पुण्यातून सहलीला गेलेल्या आठ जणांचा बुडून मृत्यू

Raigad beach accident : रायगड जिल्ह्यातील दिवेआगर समुद्रकिनारी गुरुवारी मोठी दुर्घटना घडली. समुद्रात पोहण्यासाठी गेलेल्या आठ जणांचा बुडून मृत्यू झाला. पुणे जिल्ह्यातील आळंदी येथून खासगी क्लासची सहल दिवेआगर येथे आली होती. समुद्राच्या पाण्याचा अंदाज न आल्याने ही दुर्घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. दिवेआगर हे रायगडच्या श्रीवर्धन तालुक्यातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे..दुर्घटनेनंतर बचावकार्य तातडीने सुरू करण्यात आले. महाकाली वॉटर स्पोर्ट्सच्या कर्मचाऱ्यांनी, तसेच स्थानिक नागरिक आणि पर्यटकांनी बचावकार्यात मोठी मदत केली. अथक प्रयत्नांनंतर समुद्रातून सर्व आठही जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात यश आले..Pune ACB Trap : 'वर्दी'ला पुन्हा कलंक! शिरूरमध्ये 95 हजारांची लाच घेताना हवालदार जाळ्यात; गुन्ह्यात अटक न करण्यासाठी मागत होता 1 लाख.सर्व मृतदेह पुढील कार्यवाहीसाठी बोर्ली पंचतन येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणण्यात आले आहेत. तेथे मृतांवर उपचाराची औपचारिक प्रक्रिया आणि पुढील कार्यवाही सुरू आहे. दरम्यान, ही सहल आळंदी येथून आली होती. दुर्घटनेची माहिती मिळताच परिसरात मोठी गर्दी झाली असून, घटनेमुळे हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.