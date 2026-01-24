Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?

पुणे

पुणे: पुणे रेल्वे विभागाच्या दौड-काष्टी स्थानकांदरम्यान लोहमार्गाच्या दुहेरीकरणाच्या नॉन इंटरलॉकिंगच्या कामाकरिता दोन दिवसांचा ब्लॉक घेण्यात आला आहे. यामुळे २४ व २५ जानेवारीला धावणाऱ्या तब्बल २६ एक्स्प्रेस तर १२ डेमू रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. तर काही गाड्यांच्या मार्गांत बदल करण्यात आला आहे. पुणे-सोलापूर व पुणे-भुसावळ मार्गावरची सेवा मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होत असल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होणार आहे.

