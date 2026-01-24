Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?

पुणे: पुणे रेल्वे विभागाच्या दौड-काष्टी स्थानकांदरम्यान लोहमार्गाच्या दुहेरीकरणाच्या नॉन इंटरलॉकिंगच्या कामाकरिता दोन दिवसांचा ब्लॉक घेण्यात आला आहे. यामुळे २४ व २५ जानेवारीला धावणाऱ्या तब्बल २६ एक्स्प्रेस तर १२ डेमू रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. तर काही गाड्यांच्या मार्गांत बदल करण्यात आला आहे. पुणे-सोलापूर व पुणे-भुसावळ मार्गावरची सेवा मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होत असल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होणार आहे..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .या गाड्या लोणावळा-कल्याण-मनमाड मार्गे वळविण्यात आल्या आहेतयशवंतपूर-चंडीगड एक्स्प्रेस (२२६८५) : २४ जानेवारीतिरुअनंतपुरम-मुंबई (१६३३२) : २४ जानेवारीहुबळी-निजामुद्दीन एक्स्प्रेस (२०६५७) : २३ जानेवारीजम्मूतावी-पुणे एक्स्प्रेस (११०७८) : २३ जानेवारीसातारा-दादर एक्स्प्रेस (११०२८) : ही गाडी सातारा-जेजुरी-पुणे मार्गे वळवली आहे.या गाड्या उशिराने सुटणारपुणे-हावडा एक्स्प्रेस (१२२२१) : २४ जानेवारी (४ तास उशिराने)पुणे-जम्मूतावी एक्स्प्रेस (११०७७) : २४ जानेवारी (२ तास उशिराने)पुणे-राणी कमलापती एक्स्प्रेस (२२१७१) : २५ जानेवारी (१ तास उशिराने)कुर्ला-विशाखापट्टणम एक्स्प्रेस (१८५२०) : २४ आणि २५ जानेवारी (२ तास उशिराने)या एक्स्प्रेस गाड्या दोन्ही बाजूने रद्दपुणे-नागपूर-पुणे एक्स्प्रेस: १२१३५/१२१३६पुणे-अमरावती-पुणे एक्स्प्रेस: ११०२५/११०२६पुणे-सोलापूर -पुणे इंटरसिटी एक्स्प्रेस: १२१६९/१२१७०पुणे-सोलापूर-पुणे हुतात्मा एक्स्प्रेस: १२१५७/१२१५८ .Solapur Airport: सोलापूरहून इंदौरला बुधवारपासून विमानसेवा; वनस्टॉप विमानसेवा, मुंबईला जाणारे विमान हेच पुढे इंदौरला जाणार!.पुणे-अजनी-पुणे एक्स्प्रेस: २२१३९/२२१४०पुणे-नागपूर-पुणे गरीबरथ: १२११३/१२११४पुणे-नांदेड-पुणे एक्स्प्रेस: १७६२९/१७६३०पुणे- हरंगुळ- पुणे एक्स्प्रेस : ०१४८७/०१४८८अमरावती-अजनी- अमरावती-एक्स्प्रेस: १२११९/१२१२०दौंड-निजामुद्दीन-दौंड एक्स्प्रेस: ११४०९/११४१०पनवेल-नांदेड -पनवेल एक्स्प्रेस: १७६१३/१७६१४पुणे-सोलापूर -पुणे- पॅसेंजर : ११४१७/११४१८हडपसर-सोलापूर डेमू : ११४२१/११४२२ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.