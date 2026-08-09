पुणे

एकाला जीवे मारण्याचा माळेगाव येथे प्रयत्न

एकाला जीवे मारण्याचा माळेगाव येथे प्रयत्न
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माळेगाव : आमचे विरोधात साक्ष देतो काय, गावामध्ये राजकारणात लय पुढे पुढे करतोस आता तुझ्याकडे बघतोच, असे म्हणून तिघांनी माळेगाव (ता.बारामती) येथील नितीन वसंतराव तावरे (वय ५२, रा. माळेगाव शिवनगर) यांना रविवारी (ता. ९) लोखंडी रॉडने जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. त्या प्रकरणी जखमी तावरे यांनी संशयित आरोपी अजिंक्य ऊर्फ पप्पु सुरेश भोसले (रा.माळेगाव बुद्रुक, ता. बारामती) व दोन एक अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध (नाव पत्ता माहीत नाही) माळेगाव पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. उपलब्ध वैद्यकीय अहवाल व फिर्यादीच्या आधारे पोलिसांनी भोसले व त्यांच्या साथीदारांविरुद्ध विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल केला. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक कुलदीप संकपाळ करीत आहेत.

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