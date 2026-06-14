Pune Crime : मालवलीत किरकोळ वादातून १८ वर्षीय युवकाचा गळा दाबून खून; १५ वर्षीय विधिसंघर्षित बालक ताब्यात

वेल्हे (पुणे) : राजगड तालुक्यातील मालवली गावात किरकोळ वादातून १८ वर्षीय युवकाचा गळा दाबून खून केल्याची धक्कादायक घटना रविवारी (ता.१४)दुपारी घडली. या प्रकरणी वेल्हे पोलिसांनी १५ वर्षे १० महिने वयाच्या विधिसंघर्षित बालकाविरुद्ध रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करून त्याला ताब्यात घेतले आहे..विकास सुरेश जाधव (वय १८,रा.मालवली,ता.राजगड) असे मृत युवकाचे नाव आहे. याप्रकरणी रोहन पांडुरंग पवार (वय .२३) सध्या राहणार मालवली मूळ रा. खवले, ता. पाली, जिल्हा रायगड यांनी वेल्हे पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास मालवली येथील राजतोरण शाळेच्या मैदानाजवळील आंब्याच्या झाडाजवळ काही युवकांमध्ये वाद झाला होता. हा वाद मिटवून सर्वजण निघाले. मात्र, कोंढवली फाट्यानंतर आरोपीने पुन्हा मोटारसायकल मैदानाजवळ नेण्यास सांगितले. त्यानंतर विकास जाधव आणि आरोपी यांच्यात पुन्हा शाब्दिक वाद झाला. वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाल्यानंतर आरोपीने विकासचा गळा जोरात दाबल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे..घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या व्यक्तींनी दोघांना वेगळे केले. मात्र, त्यानंतर विकास बोलत नव्हता तसेच पाणीही पीत नव्हता. त्यामुळे त्याला तातडीने वेल्हे ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले. तेथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून त्याला मृत घोषित केले. या प्रकरणी वेल्हे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..आरोपी विधिसंघर्षित बालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून घटनास्थळी फॉरेन्सिक पथकाने भेट देऊन पुरावे संकलित केले आहेत. मृतदेहाचा पंचनामा व इतर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किशोर शेवते यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.