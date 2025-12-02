पुणे
Baramati Election : माळेगाव निवडणुकीत ‘क्रॉस व्होटिंग’चा भडका; पॅनेल टू पॅनेल मतदानाचा फॉर्म्युला उधळला!
Malegaon Election : माळेगाव नगरपंचायत निवडणुकीत जोरदार मतदानासोबतच ‘क्रॉस व्होटिंग’ची मोठी लाट पाहायला मिळाली. राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांसह अपक्ष उमेदवारांनी कडवी टक्कर दिल्याने निकालाबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
माळेगाव : माळेगाव बुद्रूक (ता.बारामती) नगरपंचायत पंचवार्षिक निवडणुक अनुषंगाने आज मतदानाच्या दिवशी नगराध्यक्षपदासह १८ नव्या उमेदवारांचे भवितव्य मत पेटीत टाकताना माळेगावकरांचा उत्साह चांगला दिसून आला. चुरसीच्या वातावरणात मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी २२ केंद्रांवर सकाळी ९ नंतर गर्दी केली. साडेचार वाजेपर्यंत जवळपास ७० टक्के मतदान झाल्याचे सांगण्यात आले. या प्राप्त स्थितीमुळे मतदानाची टक्केवारी वाढेल, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी उज्जला सोरटे, मुख्याधिकारी बालाजी लोंढे यांनी दिली.