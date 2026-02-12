Baramati News : माळेगाव विकास आराखड्यावरून संघर्ष तीव्र; माळेगाव बंद ठेवत प्रशासना विरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार

माळेगाव : माळेगाव (ता. बारामती) नगरपंचायतीच्या प्रारूप विकास आराखड्यावरून (डीपी प्लॅन) गावात बाधित शेतकरी, ग्रामस्थ विरुद्ध प्रशासन असा संघर्ष उफाळून आल्याचे आज दिसून आले. बहुसंख्य माळेगावकरांनी नगरपंचायत, नगरविकास व महसूल प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका मांडली. प्रारूप आराखडा तत्काळ रद्द करा आणि गावकऱ्यांना विश्वासात घेऊन नव्याने आराखडा तयार करावा, अशी ठाम मागणी आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित बारामती तहसीलदारांपुढे लावून धरली. “शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर अन्यायकारक आरक्षण आम्हाला मान्य नाही”, “ प्रारूप जाहिर झालेला विकास आराखडा रद्द करा, शेतकऱ्यांना न्याय द्या, ” अशा घोषणा देत आदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाचा तीव्र निषेध केला. माळेगावकरांनीही बाजारपेठ, दुकाने, व्यवहार पूर्णतः बंद ठेवत शेतकऱ्यांना पाटींबा दिला..बारामतीचे तहसीलदार स्वप्नील रावडे, मुख्याधिकारी बालाजी लोंढे, नगराध्यक्ष सुयोग सातपुते, नगरसेवक जयदीप तावरे, शशिकांत तावरे यांनी प्रशासनाच्यावतीने आंदोलनकर्त्यांपुढे भूमिका मांडली. प्रारूप विकास आराखडा (डीपी प्लॅन) रद्द करता येत नाही, परंतु अन्यायकारक पडलेली आरक्षणे काढून घेता येते. खाजगी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर पडलेले आरक्षण त्यांच्या हरकतींचा विचार करून पूर्णतः सरकारी गायरान क्षेत्रावर कसे वळवता येईल, यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याची भूमिका तहसीलदार स्वप्नील रावडे यांनी मांडली..माळेगावचा विकास आराखडा तक्रारमुक्त करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी सांगितले. तत्पुर्वी, माळेगावचे माजी अध्यक्ष रंजन तावरे, माजी सरपंच दीपक तावरे, संतोष वाघमोडे, शिवराज जाधवराव, रणजित तावरे, शैलेश दंडवते आदी बाधित शेतकऱ्यांनी प्रारूप आराखडा तत्काळ रद्द करा, अशी मागणी केली. ही मागणी करताना त्यांनी माळेगावचा सर्वांगिण विकास होण्यास आमचा विरोध नाही.परंतु गावकऱ्यांना विश्वासात घेऊन नव्याने विकास आराखडा तयार करावा, असे सांगतले. यावेळी उपस्थितांनीही टाळ्या वाजवत या भूमिकेला पाठिंबा दिला..“शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारा कोणताही निर्णय आम्ही सहन करणार नाही,” असा इशारा देत प्रशासनाच्या पुढील कृतीवरून माळेगावात आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येईल, असा इशारा शिवराज जाधवराव, संतोष वाघमोडे, शैलेश दंडवते, अनिल वाघमोडे, धनवान वदक, अरूण जाधव, रणजित तावरे, अविनाश भोसले आदींनी दिला.नगरपंचायत सकारात्मक तोडला काढणार...नगराध्यक्ष सुयोग सातपुते म्हणाले,`` माळेगावात शेतकऱ्यांच्या संतापग्रस्त भावना तयार झाल्याचे आम्ही समजू शकतो. आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासना विरोधात रोष व्यक्त करण्यापेक्षा विहित नमून्यांमध्ये सूचना व हारकती दिलेल्या मुदतीत नोंदवाव्यात. खासगी जमिनींवरील आरक्षण काढून घेण्यास आम्ही तयारी केली आहे. अधिकाधिक मुळ रस्ते व सरकारी जागेतील रस्ते गरजेनुसार रुंद केले जातील. आगामी काळात हा संघर्ष अधिक चिघळू नये, यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक तोडगा काढण्याचे ठरविले आहे.``.आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या...१७ फेब्रुवारीपर्यंत दिलेल्या हरकतीची मुदत वाढवावी. बारामती दूध संघ नंदन दूध डेअरीसह शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळ व औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र या संस्थाकडे वापराविना पडून असलेल्या जमिनींचा उपयोग विकास आराखड्यासाठी करावा. नगराध्यक्ष व नगरसेवकांनी प्रारूप विकास आराखड्यास नुकतीच दिलेली मंजुरी रद्द करावी. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हस्तक्षेप करून माळेगावकरांच्या भावनांचा विचार करावा व प्रशासनाला सदर आराखडा रद्द करण्याची सूचना द्याव्यात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.