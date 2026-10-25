Pune News: माळेगावात वनपाल सहा हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ; शेतातील माती वाहतुकीत अडथळा न आणण्यासाठी मागितले पैसे

माळेगाव: शेतातील माती वाहून नेण्याच्या कामात अडथळा न आणता काम सुरू ठेवण्यासाठी तक्रारदाराकडे दहा हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी करून, त्यापैकी सहा हजार रुपये स्वीकारणाऱ्या वनपालाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रविवारी (ता. २५) माळेगाव येथे रंगेहाथ पकडले. जहीर सिराज शेख (वय ४७, वनपाल, वर्ग-३, करंजे राऊंड ऑफिसर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय, बारामती) असे अटक केलेल्या संशयिताचे नाव आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदाराची कोऱ्हाळे खुर्द येथे चार हेक्टर शेतजमीन आहे. या शेतातील माती पावसामुळे नीरा नदीत वाहून जात असल्याने नदीपात्रातील माती शेतात टाकण्याचे काम सुरू होते. हे काम बंद करून माती भरण्यासाठी मदत करण्याच्या बदल्यात वनपाल जहीर शेख यांनी तक्रारदाराकडे दहा हजार रुपयांची मागणी केल्याची तक्रार १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी करण्यात आली होती. .त्यापैकी चार हजार रुपये यापूर्वी स्वीकारून उर्वरित सहा हजार रुपयांची मागणी केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. वरील तक्रारीच्या अनुषंगाने पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २३ ऑक्टोबर रोजी पडताळणी केली. त्यानंतर रविवारी माळेगाव येथील हॉटेल शिवकृपा, आयटीआयसमोर येथे सापळा रचण्यात आला. यावेळी संशयित वनपालाने तक्रारदाराकडून सहा हजार रुपये स्वीकारल्याने त्याला ताब्यात घेण्यात आले..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यशया प्रकरणी माळेगाव पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ च्या कलम ७ नुसार गुन्हा दाखल केला. ही कारवाई पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अपर पोलिस अधीक्षक अजित पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. पोलिस निरीक्षक संतोष पाटील यांच्यासह पथकाने वरील कारवाईत सहभाग घेतला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.