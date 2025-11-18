पुणे

Malegaon Nagarpanchyat Election : माळेगावात अर्ज लेट झाल्याने राष्ट्रवादीची जागा मोकळी; प्रभाग १३ मधील जागेबाबत प्रश्नचिन्ह

माळेगाव नगरपंचायत निवडणुकीत आज एक धक्कादायक घडामोड आली समोर.
malegaon nagarpanchyat election

malegaon nagarpanchyat election

sakal

कल्याण पाचांगणे
Updated on

माळेगाव - माळेगाव बुद्रूक (ता. बारामती) नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बदलती राजकीय समि‍करणे हळूहळू स्पष्ट होत आहेत. अधिकृत उमेदवार अविनाश सदाशिव तावरे यांचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक कचेरीत वेळेत पोचला नाही.

Loading content, please wait...
Malegaon
NCP
election
Application

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com