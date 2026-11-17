माळेगाव : सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ३९५० ते ४००० रुपयांपर्यंत पहिली उचल दिली जात असताना, रिकव्हरी झोन आणि विक्रमी ऊसदराची परंपरा असलेल्या माळेगाव (ता. बारामती) सहकारी साखर कारखान्यानेही यंदा प्रतिटन ३९५० रुपये पहिली उचल जाहीर करावी, या मागणीसाठी आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह सर्वपक्षीय कार्यकर्ते आणि शेतकऱ्यांनी माळेगाव कारखाना कार्यस्थळावर आंदोलनाच्या माध्यमातून एकत्र आले होते. या वेळी आंदोलक राजेंद्र ढवाण, राहुल पाटील तावरे, ज्ञानदेव बुरुंगले, विलास सस्ते, दिग्विजय कोकरे, अशोकराव सस्ते, इंद्रसेन आटोळे आदींनी शेतकऱ्यांची भूमिका मांडत पहिली उचल ३९५० रुपये देण्याची मागणी केली..दरम्यान, आंदोलकांच्या मागणीचा निश्चितपणे विचार केला जाईल. उपमुख्यमंत्री तथा कारखान्याच्या अध्यक्षा सुनेत्रा अजित पवार यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत पहिल्या उचलीबाबत शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन कारखान्याचे उपाध्यक्ष नितीन शेंडे, संचालक स्वप्नील जगताप आणि राजेंद्र बुरुंगले यांनी दिले..यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजेंद्र ढवाण म्हणाले, की खासदार राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी पहिली उचल चार हजार रुपयांपर्यंत देण्याची भूमिका घेतली आहे. अशा परिस्थितीत पुणे जिल्ह्यातील अग्रगण्य माळेगाव कारखान्यानेही ३९५० रुपये पहिली उचल द्यावी. प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यास ती लोकनेते अजित पवार यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल..राहुल पाटील तावरे म्हणाले, की गतवर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये साखरेचे विक्रीदर ३७०० ते ३८०० रुपये असतानाही माळेगाव कारखान्याने शेतकऱ्यांना ३३५० रुपये पहिली उचल दिली होती. यंदा साखरेचे विक्रीदर पाच हजार रुपयांच्या पुढे असल्याने कारखान्याने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून ३९५० रुपये पहिली उचल देण्यास हरकत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.