Malegaon sugar factory : माळेगाव साखर कारखान्याचा निर्णय : सभासदांना ३६५०, गेटकेनधारकांना ३४०० रुपये प्रतिटन अंतिम ऊसदर

माळेगाव : आगामी सन २०२६-२७ ऊस गळीत हंगामाच्या तयारीचा आढावा घेत माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याने गतवर्षी गाळप केलेल्या उसासाठी सभासदांना ३६५० रुपये प्रतिटन अंतिम ऊसदर देण्याचा आज निर्णय घेतला. यापैकी ३५०० रुपये यापूर्वीच सभासदांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आले असून, उर्वरित १५० रुपये दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात येणार आहेत. तसेच गेटकेनधारकांना ३४०० रुपये प्रतिटन देण्याचे निश्चित करण्यात आले. उर्वरित शंभर रुपये प्रतिष्ठान गेटकेनधारकांना दिवाळीला देण्याचे सांगण्यात आहे..माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या अध्यक्षा तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या उपस्थितीत आज आगामी गळीत हंगामाचे धोरण निश्चित करण्यात आले. कारखान्याने यंदा सुमारे १३ लाख टन ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट ठेवले असून, त्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक तयारीला वेग दिला आहे. यावेळी उपाध्यक्ष नितीन शेंडे, ज्येष्ठ संचालक बाळासाहेब तावरे, तानाजी कोकरे, संगीता कोकरे, योगेश जगताप, स्वप्नील जगताप, दत्तात्रेय येळे, नितीन सातव, प्रताप आटोळे, गणपत खलाटे, विजय तावरे, शिवराज जाधवराव,जयपाल देवकाते, रामदास आटोळे, विशाल जगताप, देविदास गावडे, रतनकुमार भोसले, सतीश फाळके, विलास देवकाते, शेखर जगताप, ज्योती मुलमुले, कार्यकारी संचालक जितेंद्र रणवरे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते..दरम्यान, गतवर्षीच्या गळीत हंगामात कारखान्याला ऊस पुरवठा केलेल्या सभासदांना आतापर्यंत ३५०० रुपये प्रतिटन दराने रक्कम अदा करण्यात आली आहे. आता अंतिम दर ३६५० रुपये निश्चित झाल्याने १५० रुपये प्रतिटन अतिरिक्त रक्कम दिवाळीपूर्वी देण्यात येणार आहे. गेटकेनधारकांना यापूर्वी ३३०० रुपये प्रतिटन अदा करण्यात आले असून, अंतिम दर ३४०० रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार उर्वरित १०० रुपये प्रतिटन दिवाळीच्या काळात देण्यात येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.