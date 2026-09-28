Malegaon News : माळेगावचा विक्रमी भावाचा नाव लौकिक टिकणारच; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार

माळेगाव - दुष्काळाचे संकट, उसाची टंचाई आदी समस्यांवर मात करून माळेगावचा विक्रमी ऊस दराचा नावलौकिक टिकविण्यासाठी संचालक मंडळ, कामगार आणि सभासदांनी एका दिलीने यापुढे कार्यरत राहण्याची गरज आहे. ज्येष्ठ नेते चंद्रराव तावरे आदींनी काटकसरीने कारभार करण्याची केलेली सूचना मी व संचालक मंडळाने स्वीकारली..माळेगावचा नुकताच जाहीर झालेला अंतिम ऊस दर ३६५० हा या कारखान्याच्या इतिहासातील उच्चांकी आहे. असे असले तरी यापुढील काळात माळेगाव नक्कीच सोमेश्वर कारखान्यासह राज्यात ऊस दराच्या स्पर्धेत पुढे जाईल आणि अजित दादांचे स्वप्न साकार करेल, अशी ग्वाही माळेगावच्या अध्यक्षा व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिली.माळेगाव (ता. बारामती) सहकारी साखर कारखान्याची ७१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आज अध्यक्षा व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपाध्यक्ष नितीन शेंडे यांच्या अधिपत्याखाली खेळीमेळीत पार पडली. साखर, वीज, इथेना लसह अधिकचे उत्पन्न देणारा सुमारे ७० कोटी रुपये किंमतीचा सीबीजी प्रकल्प वेगाने उभारण्याचे महत्वाकांक्षी काम प्रशासनाने हाती घेतले आहे..असे सांगून श्रीमती पवार म्हणाल्या, राज्याच्या सहकार क्षेत्रात माळेगाव प्रथम क्रमांने पुढे आण्याचा संकल्प अजितदादांनी केला होता, परंतु ते आपल्यातून गेल्याने त्यांचे हे स्वप्न पुर्ण करण्याची जबाबदारी माझ्यावर येऊन पडली. शेतकऱ्यांच्या कुष्टांचे प्रतिक म्हणून मी माळेगावकडे पाहते. मध्यंतरी माळेगावची आर्थिक घडी काहीसी विस्कटली होती. ती घडी दुरुस्त करण्यासाठी अध्यक्षपद अजितदादांनी स्विकारले होते. दादांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या मर्यादित काळात अनेक विकास कामे हाती घेतली..कारखाना कार्यस्थळाच्या अंतर्गत सीएसआर फंडातून १४ कोटीचे का ंक्रीटीकरण केले. याच कार्यस्थळावरील रस्त्यांचे रुंदीकरणासाठी १२ कोटींची कामे शासनस्तरावर सुरू केली. कारखाना कार्यक्षेत्रातील अनेक पाणंद रस्ते मंजूर केले. अधिकचे उत्पन्न मिळण्यासाठी व क्षारपड जमिनींचा आरोग्य सुधारण्यासाठी ७० कोटींचा सीबीजी प्रकल्प गतवर्षी मंजूर केला. केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पाला सुमारे ३० कोटी रुपये अनुदान मिळणार आहे. याशिवाय शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळालाही आर्थिक शिस्त लावण्याचे काम केले..तत्पूर्वी, चंद्रराव तावरे यांनी दुष्काळ व ऊस टंचाईमुळे साखर उद्योग यापुढील काळात संकटात सापडणार असल्याची भिती व्यक्त केली. माळेगावचा कारभार अत्यंत काटकसरीने करावा लागणार आहे. उत्पादन खर्च कमी करावा, कारखाना कर्जमुक्तीसाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, शिवनगर शिक्षण संस्था राजकारण विरहीत सभासदांच्या मालकीची राहवी. संस्थेत चुकीचे कामकाज थांबविण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, असा सल्ला चंद्रराव तावरे यांनी दिला.यावेळी संचालक नितीन सातव यांनी पाच वर्षात १२६ कोटी भांडवली गुंतवणूक झाल्याचे सांगत कारखान्यावरील कर्जाच्या आकडेवारीची फोड केली. संचालक योगेश जगताप यांनी सीबीजी प्रकल्पाच्या फायदे-तोट्यांचे समीकरण मांडले. यावेळी विश्वास देवकाते, अशोकराव तावरे, मदनराव देवकाते यांनीही क्षारपड जमिनीसह अजितादांचे स्मारक उभारणे आदी विकास कामांचे मुद्दे उपस्थित केले..वादग्रस्त ठरलेले मुद्दे...शिवनगर शिक्षण संस्थेचा कारभार सुधारणे, संचालक मंडळाचा वाढलेला भत्ता कमी करणे, कारखान्याचे स्टोअर व स्क्रॅपचे आडीत करणे, कामगारांनी शिस्तीचे पालन करावे, बांधकाम विभागातील टेंडर पारदर्शक व्हावी, लक्षणिय वाढलेला प्रक्रिया खर्च कमी करणे, कामगार चाळीवर भाडेकरू काढून टाकावेत, १३ लाख टन गाळपाचे उद्दिष्ठ पुर्ण करणे, ऊस तोडणी वाहतूक यंत्रणेचे प्रश्न सोडविणे, कर्जाचा डोंगर कमी करावा आदी मुद्यांवर दिग्विजय कोकरे, राजेश देवकाते, दशरथ राऊत, अशोकराव जाधव, अरविंद बनसोडे, विलास सस्ते, प्रकाश सोरटे, विश्वास जगताप आदींनी निर्णायक भूमिका मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.