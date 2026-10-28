Malegaon Sugar Factory : माळेगावच्या साखर कामगारांना दिवाळीला १५ टक्के बोनस

माळेगाव - माळेगाव कारखान्याच्या अध्यक्षा व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या सूचनेनुसार आज संचालक मंडळाने साखर कामगारांना दिवाळीला १५ टक्के बोनस देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. उर्वरित बोनसचा निर्णय आगामी संक्रात सणाला घेतला जाईल. कारखाना प्रशासनाने सध्याला बोनस पोटी चार कोटी रूपयांची तरतूद केली, अशी माहिती उपाध्यक्ष नितीन शेंडे यांनी दिली..माळेगाव (ता. बारामती) सहकारी साखर कारखाना प्रशासनाने याआगोदर गतवर्षी गाळप झालेल्या उसापोटी सभासदांना ३६५० रुपये प्रतिटन अंतिम दर जाहीर केला होता, त्यापैकी ३४०० रुपये याआगोदरच सभासदांच्या बॅंक खात्यावर वर्ग झाले आहेत. उर्वरित दिडशे रुपये दिवाळी सणाला देण्याचे ठरले आहे. त्यानंतर आज बुधवारी साखर कामगारांच्या बोनसचा विषय संचालक मंडळाने व बारामती तालुका साखर कामगार सभेने चर्चेला घेतला होता. त्या पार्श्वभूमीवर कारखान्याचे उपाध्यक्ष नितीन शेंडे पत्रकारांशी बोलत होते..यावेळी ज्येष्ठ संचालक तानाजी कोकरे, योगेश जगताप, प्रताप आटोळे, शिवराज जाधवराव, गणपत खलाटे, साखर कामगार संचालक शेखर जगताप, कामगार प्रतिनिधी राजेंद्र तावरे, सुरेश देवकाते, विनोद तावरे, प्रमोद खलाटे, राजेंद्र जगताप, विद्यपाल बुरुंगले, सुरज ढवाण, वित्तविभाग प्रमुख रणजित घोरपडे, कार्यालयीन अधिक्षक अनिलकुमार तावरे आदींनी निर्णायक भूमिका मांडली. साखर कामगारांच्या मागणीनुसार प्रशासनाने बोनस देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याने आम्ही समाधानी आहे, अशी भावना कामगार संचालक शेखर जगताप यांनी व्यक्त केली..१ लाख पोती उत्पादन...सन २०२६-२७ सालचा चालू ऊस गळीत हंगामाला वेग आला आहे असे सांगून उपाध्यक्ष शेंडे म्हणाले,` माळेगावने आज बुधवारी १ लाख साखर पोती उत्पादनाचा टप्पा पूर्ण केला. सरासरी साखर उतारा ९.९५ टक्के इतका मिळाला. यंदाची एफआरपी प्रतिटन ३४६९ रुपये इतकी आहे.असे असतानाही प्रशासनाने यंदा गाळप उसापोटी पहिला अॅडव्हास ३५०० रुपये प्रतिटन देण्याचे जाहीर केले आहे. कारखाना कार्य स्थळावर उसाची आवक वाढली असून प्रतिदिनी साडेआठ ते नऊ हजार मे.टन क्षमतेने गाळप होत आहे..त्यामुळे यंदाच्या हंगामात सुमारे १२ लाख टन ऊस गाळपाचे उद्दिष्ठ्य पुर्ण करण्याचा संचालक व कामगारांचा मानस आहे. गतवर्षी गाळप झालेल्या उसाच्या अंतिम बिलातील दीडशे रुपये प्रतिटन सभासदांना दिवाळीला सोडले जाणार आहे, तर गेटकेनधारकांना प्रतिटन शंभर रुपये दिले जाणार आहे. त्यासाठी सुमारे १४ कोटी ४५ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे, तर कामगार बोनससाठी सुमारे चार कोटी रुपये सोडले जाणार आहेत.`.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.