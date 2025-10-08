Malegaon News : माळेगावात प्रभागनिहाय आरक्षण सोडतीमध्ये अनेकांची पंचायत

माळेगाव - माळेगाव बुद्रूक (ता. बारामती) नगरपंचयातीच्या आगामी निवडणुकीसाठी आज प्रभाग निहाय आरक्षण सोडत इच्छुक उमेदवारांच्या दृष्टीने लक्षवेधी ठरली. या सोडतीनंतर स्पष्ट झालेल्या आरक्षणामुळे माळेगाव शहरात अनेक इच्छुक उमेदवार व कार्यकर्त्यांची पंचायत झाल्याचे दिसले..तापलेल्या या वातावरणात संबंधित इच्छुकांना आपले राजकीय अस्तित्व दाखविण्यासाठी इतर प्रभागाचा शोध घ्यावा लागणार आहे. त्यामध्ये माजी सरपंच दीपक तावरे, माजी संचालक अशोकराव सस्ते, माजी सरपंच जयदीप विलास तावरे, कार्यकर्ते अॅड. राहुल तावरे आदी कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे..माळेगाव नगरपंचातीच्या पंचवार्षिक निवडणूकीच्या अनुषंगाने नुकतेच नगराध्यक्ष पद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित ठरले होते. त्या प्रक्रियेनंतर आज बुधवारी माळेगावात उपजिल्हाधिकारी विठ्ठल उदमले, मुख्याधिकारी बालाजी लोंढे यांच्या अधिपत्याखाली १७ प्रभाग निहाय आरक्षण सोडत पार पडली..जाहीर झालेला प्रभाग निहाय आरक्षण प्रकार पुढील प्रमाणे -प्रभाग क्रमांक १ - खुला (महिला), प्रभाग २ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (सर्वसाधारण), प्रभाग ३- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), प्रभाग ४ - खुला (महिला), प्रभाग ५ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), प्रभाग ६ - अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण), प्रभाग ७ - अनुसूचित जाती (महिला), प्रभाग ८ - खुला (महिला), प्रभाग ९ - खुला (महिला), प्रभाग १०- खुला (महिला), प्रभाग ११- खुला (सर्वसाधारण), प्रभाग १२ - खुला (सर्वसाधारण), प्रभाग १३ - खुला (सर्वसाधारण ), प्रभाग १४ - खुला (सर्वसाधारण), प्रभाग १५ - खुला (सर्वसाधारण), प्रभाग १६ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), प्रभाग क्रमांक १७ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (सर्वसाधारण )..राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते दीपक तावरे म्हणाले,`माळेगाव नगरपंचायत स्थापनेनंतर ही पंचवार्षिक निवडणूक पहिलीच आहे. त्यामुळे आमचे नेते अजित दादा उमेदवारी निश्चिती मध्ये जो निर्णय घेतली, त्यानुसार आम्ही काम करण्याचे ठरविले आहे. राहिला प्रश्न आरक्षण सोडतीचा.आमचे हक्काचे प्रभाग महिलांसाठी राखीव झाले आहेत. असे असले तरी आगामी होणारी ही निवडणूक राष्ट्रवादी काॅग्रेस पार्टीच्या चिन्हावर लढविण्याचे ठरले आहे. त्यामुळे भविष्यकाळातील या शहराचा सर्वांगिण विकास डोळ्यासमोर ठेवून पक्षाचे काम करण्यासाठी आम्ही कठीबद्ध आहे.`.कार्यकर्ते रविराज तावरे, माजी सरपंच जयदीप दिलीप तावरे, प्रमोद तावरे यांनी मात्र आम्हाला प्रभाग आरक्षण सोडत सोईचे असल्याचे सांगितले. कार्यकर्ते अमित तावरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे उमेदवार तयार असल्याचे सांगीतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.