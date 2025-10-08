पुणे

Malegaon News : माळेगावात प्रभागनिहाय आरक्षण सोडतीमध्ये अनेकांची पंचायत

कल्याण पाचांगणे
माळेगाव - माळेगाव बुद्रूक (ता. बारामती) नगरपंचयातीच्या आगामी निवडणुकीसाठी आज प्रभाग निहाय आरक्षण सोडत इच्छुक उमेदवारांच्या दृष्टीने लक्षवेधी ठरली. या सोडतीनंतर स्पष्ट झालेल्या आरक्षणामुळे माळेगाव शहरात अनेक इच्छुक उमेदवार व कार्यकर्त्यांची पंचायत झाल्याचे दिसले.

