पुणे

Ajit Pawar : हजारो शेतकर्‍यांना कर्जमाफीने आर्थिक सुसह्यता मिळणार; माळेगावचा ऊस गळीत हंगाम शुभारंभ

माळेगाव (ता. बारामती) सहकारी साखर कारखान्याच्या ६९ व्या ऊस गळीत हंगामाचा शुभारंभ कार्य़क्रमात अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते.
ajit pawar

ajit pawar

sakal

कल्याण पाचांगणे
Updated on

माळेगाव - महाराष्ट्रात गरीब शेतकरी कर्ज मुक्त करण्याचे शासनस्तरावर ठरविले. हे धोरण आंदोलनकर्ते बच्चु कडू, राजू शेट्टींसह शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी मान्य केले. पुढील वर्षीच्या (सन २०२६) आर्थिक वर्षात हे कर्ज माफी धोरण आवलंबधण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणविससाहेब व आम्ही मंत्रिमंडळाने तयारी सुरू केली आहे.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Malegaon
Sugar Factory
sugar mill season

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com