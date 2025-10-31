माळेगाव - महाराष्ट्रात गरीब शेतकरी कर्ज मुक्त करण्याचे शासनस्तरावर ठरविले. हे धोरण आंदोलनकर्ते बच्चु कडू, राजू शेट्टींसह शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी मान्य केले. पुढील वर्षीच्या (सन २०२६) आर्थिक वर्षात हे कर्ज माफी धोरण आवलंबधण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणविससाहेब व आम्ही मंत्रिमंडळाने तयारी सुरू केली आहे..याशिवाय सहकारी साखर कारखांदारीचे साखरेसह विविध प्रकल्पांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी केंद्रीय मंत्री अजित शहा साहेबांनीही बिनव्याजी रक्कम उभी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे शेतीमध्ये एआय तंत्रज्ञानाला कोठ्यावधी रुपयांचा निधी देवून शेतकऱी समृद्ध करण्याचे आम्ही काम हाती घेतले आहे.संकटग्रस्त शेतकऱ्यांनी घाबरून जावू नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माळेगावात केले. याचवेळी पवार यांनी बॅंक व्याजाचा अधिकचा भुर्दंड टाळून यंदा उसाला पहिली उचल दिली जाईल, असे जाहीर केले..माळेगाव (ता. बारामती) सहकारी साखर कारखान्याच्या ६९ व्या ऊस गळीत हंगामाचा शुभारंभ कार्य़क्रमात अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कृषी मंत्री दत्तात्रेय भरणे होते. यावेळी पवार यांनी शेती शिवारात अतिवृष्टी होत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली.ते म्हणाले, `संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने ३५ हजार कोटी रूपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. परंतु अतिवृष्टीची प्राप्त स्थिती समोर येताच हा मदतीचा आकडा ४० हजार कोटींच्यावर जाण्याचे स्पष्ट संकेत दिसून आले आहेत. त्यासाठी केंद्रानेही मदत करण्याचे ठरविले आहे. शेतकर्यांच्या उत्पन्नात अधिकची वाढ होण्यासाठी कृषी विभाग विविध योजनेंच्या माध्यमातून अनुदान देत आहे..बारामतीत चालू वर्षी ३५ कोटींची रक्क विविध उपकरणांसाठी मंजूर झाली. याशिवाय शिवारात उसासह विविध पिकांमध्ये एआय तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी कोठ्यावधीचा निधी सरकारने मंजूर केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनो संकटाला तुम्ही घाबरून आत्महत्या करू नका. सरकार तुमच्या पाठीशी आहे,` असे आवाहन पवारांनी केले..माळेगावच्या सभासदांना व कारखाना यंत्रसामुग्रीमध्ये मंदार कुलकर्णी, केव्हीके संस्थेच्या मदतीने एआय तंत्रज्ञान मोफत उपलब्ध करून दिले आहे, असे सांगून पवार म्हणाले,` यंदाच्या हंगामात माळेगाव प्रशासनाने १५ लाख टन ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सभासदांबरोबर गेटकेनधारकांनाही या गाळप प्रक्रियेत प्राधान्य दिले जाईल. अधिकाधिक हार्वेस्टरच्या मदतीने ऊस तोड होईल..यंदाच्या हार्वेस्टींगमध्ये निर्णय प्रक्रिया अचूक ठेवली जाईल. कारखाना कार्य़स्थळावरील सर्व रस्त्यांसाठी १५ कोटी शासनस्तरावर खर्च केले जातील. सुमारे १० कोटीचे कॉंक्रिटीकरण सभासदांचा पैसा खर्च न करता कार्य़स्थळावर पुर्ण झाले. कारखान्याच्या वीजेला प्रतियुनिट अनुदान दीड रूपये वाढिवणार आहे. महत्वाकांक्षी नवीन सीबीजी गॅस प्रकल्प, गोडाऊन कामे सुरू होतील..इथेनाॅल प्रकल्पाच्या विस्तारकणाबाबतही विचार सुरू आहे. कामगारांची ठरवून दिलेली वेतनवाढ होईल.` तत्पूर्वी, मंत्री भरणे यांनी कर्ज माफीचा ऐतिहासिक निर्णय झाल्याचे सांगितले. उपाध्यक्षा सौ.संगिता कोकरे, संचालक नितीन सातव, कार्य़कारी संचालक अशोक पाटील यांनी दैनंदिन कामकाजाचा आढावा सभासदांपुढे मांडला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा.अनिल धुमाळ यांनी केले, तर आभार संचालक रामदास आटोळे यांनी मानले..माळेगावच्या सभासदांची बोट तुपात...मंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी राज्यातील साखर उद्योग टिकावासाठी ऊस दर, ऊर्जा उत्पादन, इथेनॉल प्रकल्प आणि जलसंधारण योजनांबाबतही महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले. ते म्हणाले,` साखर कारखाने केवळ गोडवा निर्माण करत नाहीत, तर ग्रामीण विकासाचे केंद्र आहेत. ऊस उत्पादक आणि कारखानदारांनी एकत्रितपणे काम केल्यास उद्योग अधिक सक्षम होईल..या प्रक्रियेत माळेगाव कारखाना अध्यक्ष अजित दादांच्या नेतृत्वाखाली उजवा ठरला आहे. सभासदांचा १ रुपयासुद्धा खर्च न होता माळेगाव कार्य़स्थळावर रस्ते, दिवाबत्ती, सांडपाण्याची व्यवस्थेसाठी ३० कोटी रुपये खर्च होत आहेत. त्यामुळे येथील सभासदांची पाच नव्हे, तर विस बोटे तुपात असल्याचे अर्वजून सांगितले.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.