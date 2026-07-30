Malin Landslide: माळीण दुर्घटनेला १२ वर्षे! १५१ जणांना गिळणाऱ्या काळरात्रीची वेदना आजही कायम, दरडीत गाडले गेले संपूर्ण गाव

-अविनाश घोलपफुलवडे: पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्याच्या पश्चिम भागातील माळीण दुर्घटनेला गुरुवारी (ता. ३०) जुलै १२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र, त्या घटनेची भीती या भागातील गावकऱ्यांच्या मनात अजूनही कायम आहे. १५१ बांधवांचा जीव घेणारा हा अपघात आजही गावकऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर जसाच्या तसा उभा आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.३० जुलै २०१४ची रात्र माळीण गावासाठी शेवटची रात्र ठरली. या भागात रात्रभर झालेल्या पावसामुळे डोंगरावरील दरड कोसळून संपूर्ण माळीण गाव डोंगराखाली गाडले गेले होते. या घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या १५१ नागरिकांच्या नावाने गावात स्मारक उभारण्यात आले. तसंच १५१ नागरिकांच्या नावानं झाडेही लावण्यात आली आहेत. प्रशासनाने रात्रंदिवस ढिगाऱ्याखालून मृतदेह काढण्याचे काम केले. सहा दिवसांत सुमारे १५१ मृतदेह बाहेर काढण्यात आले, तर ९ जणांना जीवनदान मिळाले होते..दुर्घटनेनंतर माळीण गावाचे पुनर्वसन झाले, पण गाव पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालं. लोकांच्या आठवणी आजही तशाच आहेत. मंचर ते आहुपे गाव या रस्त्यावर डिंभे धरणाच्या आत २७ किलोमीटर अंतरावर असलेले माळीण हे छोटेसे गाव, यापूर्वी कधी लक्षात आले नव्हते. मात्र, या गावात दरड कोसळल्यानं तब्बल १५१ जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेत अनेक जण ढिगाऱ्याखाली दबले होते. .मात्र, ही घटना पहिल्यांदा समोर आली ती एका एसटी चालकामुळे. पुण्याच्या भारतीय भूवैज्ञानिक पथकाने माळीण परिसराची पाहणी केल्यानंतर माळीण दुर्घटनेमागे नैसर्गिक कारण असल्याचा अहवाल नोंदवला होता. या भागात जमीन सपाटीकरण, झालेली जंगलतोड प्रमुख कारण असल्याचं सांगण्यात आले होते..वेळोवेळी प्रांत कार्यालयात पत्रव्यवहार करून देखील आजपर्यंत हस्तांतरण झाले नाही. तरी मोजणी करून सीमा निश्चित करून हस्तांतरण करून मिळावे.- रघुनाथ झांजरे, सरपंच, माळीण.Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.गेल्या १२ वर्षात माळीणवासीयांच्या नळाला पिण्यायोग्य शुद्ध पाणी आलेच नाही. आमची शुद्ध पाणी मिळावे अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे, पण अद्याप पिण्यायोग्य पाणी मिळाले नाही.-सावळेराम लेंभे, माजी संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती मंचर व ग्रामस्थ माळीण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.