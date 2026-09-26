पुणे

Malshej Ghat Accident: माळशेज घाटात एसटी बस-आयशर टेम्पोची धडक; वाहतूक कोंडी

Malshej Ghat Accident, ST Bus, Eicher Tempo माळशेज घाटात एसटी बस आणि आयशर टेम्पोची धडक झाली. प्राथमिक माहितीनुसार तीन जण जखमी असून महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे.
Malshej Ghat Accident,

Malshej Ghat Accident,

esakal

पराग जगताप
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ओतूर,:अहिल्यानगर–कल्याण महामार्गावरील माळशेज घाटात शुक्रवारी (ता. २५) सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास एसटी बस आणि आयशर टेम्पोची धडक झाली. या अपघातात तीन जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

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