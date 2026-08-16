Malshej Ghat Project Protest: माळशेज घाट भोरांडे जलविद्युत प्रकल्प रद्द करण्यासाठी मढ येथे आदिवासींचा ‘गाढव मोर्चा’ व रास्ता रोको; अदानी हटाओ, सह्याद्री बचावोच्या घोषणा

ओतूर : मढ ता.जुन्नर येथे अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावर माळशेज घाट भोरांडे जलविद्युत प्रस्तावित प्रकल्प रद्द करावा तसेच या प्रकल्पासाठी २१ तारखेला होऊ घातलेल्या जनसुनावणी ही रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आदिवासी बांधवासह सर्वच जुन्नर तालुक्यातील जनतेने १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनी प्रशासनाचा निषेध करण्यासाठी मढ येथे रास्ता रोको सह 'गाढव मोर्चा' काढून लक्ष वेधले..हा गाढव मोर्चा व रास्तारोको आंदोलन आदिवासी वादळ माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवराम लांडे यांच्या नेतृत्वाखाली माजी आमदार अतुल बेनके, जिल्हा परिषद सदस्य माई लांडे, सोनाबाई दाभाडे, पंचायत समिती सदस्य आशा डावखर,निलम आमले,अश्विन केदार,माजी जिल्हा परिषद सदस्य अंकुश आमले,नाशिक येथील लक्की जाधव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले.यावेळी सोमनाथ निर्मळ, मनोज नांगरे,दिपक घुटे,बाळू केदारी,विठ्ठल रडे,अरूना घोटेकर, अमोल लांडे, कैलास डावखर यांच्या सह विविध गावचे सरपंच,उपसरपंच व कार्यकर्ते उपस्थित होते.तसेच विविध आदिवासी संघटनेचे पदाधिकारी, नागरिक आणि जुन्नर तालुक्यातील विविध पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.या रास्ता रोको आंदोलन साठी हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरलेले असल्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिस प्रशासनाने मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता..जुन्नर तालुक्यात अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनीचा माळशेज घाट भोरांडे उदंचन जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित असून याबाबत २१ ऑगस्ट रोजी होणारी पर्यावरण व प्रदूषण विषयक जनसुनावणी तात्काळ रद्द करावी तसेच हा संपूर्ण प्रकल्प हा जुन्नर तालुक्याच्या व आदिवासी समाजबांधवाच्या सांस्कृतिक, नैसर्गिक आणि ऐतिहासिक अस्तित्वावर गदा आणणारा असून पैसा कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे.त्यामुळे हा प्रस्तावीत जलविद्युत प्रकल्प रद्द करावा अशी मागणी यावेळी रस्ता रोको आंदोलना दरम्यान सर्वांनी केले..यावेळी आंदोलन स्थळी रास्तारोको दरम्यान शेळ्या मेंढ्या,गाढवे घेऊन आंदोलनक सहभागी झाले होते.तसेच पाऊस पडत असताना ही आंदोलनकांनी महामार्गावर रोखून धरला होता त्यामुळे वाहनांच्या मोठ्या रांगाच रांगा दोन्ही बाजूनी उभ्या राहुन मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती.यावेळी अडाणी हटाओ सह्याद्री बचावो व प्रकल्प रद्द होण्याच्या घोषणा व फलक ही छळकले होते..देवराम लांडे म्हणाले या आधी धरणांसाठी आदिवासी बांधवच भरडले गेले आहेत.तरीही आमच्या हक्काचे पाणी पळवून इतर ठिकाणी नेले जात आहे आणि आम्हाला मात्र पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. आदिवासींच्या जमिनींवर डोळा ठेवून त्यांचा छळ करणाऱ्या अदानींसारख्या उद्योगपतींना आम्ही आमच्या भागात पाऊलही ठेवू देणार नाही."समाज हितासाठी जीव गेला तरी चालेल पण प्रस्तावित माळशेज घाट भोरांडे जलविद्युत प्रकल्प रद्द होईल पर्यंत लढा देत राहणार या पुढील आंदोलन पुण्यामध्ये करणार असून सर्व आदिवासी शिक्षित तरूण त्यामध्ये सहभागी होणार आहेत..अतुल बेनके म्हणाले की माळशेज घाट भोरांडे जलविद्युत प्रकल्प रद्द करण्यासाठी सर्व आदिवासी समाजा बरोबर लढा देणार आहे.आमदार शरद सोनवणे यांच्याकडून पत्रकारांना देण्यात आलेली धमकी आणि लोकप्रतिनिधींसह विविध समाजांबाबत वापरल्या गेलेल्या अरेरावीच्या भाषेचा जुन्नरचे माजी आमदार यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्मभूमीत अशा प्रकारची संस्कृती आणि अरेरावीची भाषा शोभत नाही, अशी टीका त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केली.लोकप्रतिनिधी हा जनतेचा प्रतिनिधी असतो; तो फक्त उद्योगपती, प्रशासनाचा प्रतिनिधी नसतो. जनतेचा आवाज मांडण्यासाठी लोकांनी त्याला निवडलेले असते. एखाद्या भागातून मते कमी-जास्त मिळाली तरी त्या जनतेला अपमानास्पद भाषा वापरणे चुकीचे आहे. पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. पत्रकारांना धमकावणे आणि अरेरावीची भाषा वापरणे योग्य नाही. जर आमदारांचे काही चुकत असेल, तर पत्रकारांनी त्यांना कानपिचक्या दिल्याच पाहिजेत. आमदार सोनवणे यांनी यापूर्वी आदिवासी, रामोशी आणि पारधी समाजाबाबत अत्यंत चुकीची व अवमानकारक भाषा वापरली असून, त्यांनी जुन्नरची राजकीय व सामाजिक संस्कृती बिघडवण्याचे काम केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.