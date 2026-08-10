पुणे

माळशिरस येथे विरंगुळा केंद्राचे भुमिपुजन ,

माळशिरस येथे विरंगुळा केंद्राचे भुमिपुजन ,
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माळशिरस ः येथे विरंगुळा केंद्राचे भूमिपूजन करताना माजी आमदार राम सातपुते व अन्य मान्यवर.

माळशिरसचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी भाजप कटिबद्ध : राम सातपुते
ज्येष्ठांसाठी ५० लाखांच्या विरंगुळा केंद्राचे भूमिपूजन

माळशिरस, ता. १० ः माळशिरस नगरपंचायत भाजपच्या विचारांची असून, शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष कटिबद्ध आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचे माळशिरस शहराकडे विशेष लक्ष असून, त्यांच्या माध्यमातून शहर विकासाच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे, असे प्रतिपादन माजी आमदार राम सातपुते यांनी केले.
माळशिरस शहरातील विविध विकासकामांचे भूमिपूजन तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ५० लाख रुपये खर्चाच्या विरंगुळा केंद्राचे भूमिपूजन सातपुते यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी डॉ. अप्पासाहेब देशमुख, ॲड. पी. ई. कुलकर्णी, डॉ. सुभाष देशमाने, एम. डी. सिद, नगरसेवक शिवाजीराव देशमुख, कैलास वामन, डॉ. शिंगाडे, रणजित ओहोळ, वैभव जानकर, आबा धाईजे, दादासाहेब शिंदे, महादेव कोळेकर, अभिजित वळकुंदे यांच्यासह ज्येष्ठ नागरिक उपस्थित होते.

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