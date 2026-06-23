Pune Crime : प्रियकराच्या मदतीने होणाऱ्या पत्नीकडून तरुणाचा खून; दोघांनी मिळून तरुणाला लोहगडावरील दरीत ढकलले

पुणे - विवाह निश्चित झाल्यानंतर होणाऱ्या पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने होणाऱ्या पतीला लोहगडावरील एका दरीत ढकलून देत खून केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. सेल्फी घेत असताना तरुणाचा पाय घसरला आणि दरीत पडून त्याचा मृत्यू झाला, असा बनाव तरुणीने केला होता..लग्न ठरल्यानंतर दोघांत वाद झाले होते, अशी माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर पुणे ग्रामीण पोलिसांची गुन्हे शाखा आणि लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी कौशल्यपूर्ण तपास करून या प्रकरणाचा छडा लावला. केतन विशाल अग्रवाल (वय २५, रा. लोढा बेलमाँटो टाॅवर, गहुंजे, ता. मावळ, जि. पुणे) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे..या प्रकरणी सिया प्रवीण गोयल (वय-२०, रा. लिलाकुंज, गंगाधाम-बिबवेवाडी रस्ता, बिबवेवाडी) आणि सियाचा प्रियकर चेतन बाबूलाल चौधरी (वय २२, रा. पार्श्वनाथनगर, कोंढवा बुद्रूक यांना अटक करण्यात आली.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अग्रवाल, गोयल आणि चौधरी कुटुंबीय व्यावसायिक आहेत. केतन अग्रवाल याचा सिया गोयलशी विवाह निश्चित झाला होता. तो दोघेही १८ जूनला लोहगडावर फिरायला गेले होते. तेथे सेल्फी घेत असताना केतनचा पाय घसरला आणि दरीत पडून त्याचा मृत्यू झाला, अशी माहिती सियाने अग्रवाल कुटुंबीयांना दिली. त्यानंतर लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी भेट दिली..तेव्हा लोहगड किल्ल्याच्या पश्चिम बाजूस असलेल्या दरीतील झुडपात केतनचा मृतदेह सापडला. याबाबत हर्ष कुलदीप अग्रवाल यांनी लोणावळा ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यानंतर या प्रकरणी अकस्मात मृत्यू अशी नोंद करण्यात आली होती’, अशी माहिती पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.केतनला गिर्याराेहणाची आवड होती. डोंगर, दऱ्यात त्याला फिरण्याचा अनुभव होता. त्यामुळे केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी मुलाच्या अकस्मात मृत्यूबाबत संशय व्यक्त केला होता. त्यानंतर ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी लोणावळा ग्रामीण पोलिस, तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकांना या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्याचे आदेश दिले..अग्रवाल कुटुंबीयांनी फिर्यादीत संशय व्यक्त केल्यानंतर सियाला ताब्यात घेऊन तिची चौकशी करण्यात आली. चौकशीत तिने प्रियकर चेतन याच्याशी संगनमत करून केतन याला लोहगडावरून ढकलून देऊन खून केल्याची कबुली दिली. या प्रकरणी लोणावळा ग्रामीण पोलिस ठाण्यात दोघांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली.पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, अतिरिक्त अधीक्षक शुभम कुमार, उपविभागीय अधिकारी गजानन टोण्पे, उपअधीक्षक राजेंद्र मायने यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर, लोणावळा ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक दिनेश तायडे, सहायक निरीक्षक मनोज पवार, उपनिरीक्षक अभिजित सावंत, संतोष शेळके, तुषार भोईटे, गणेश होळकर, संजय पड्याळ, अजित भुजबळ, अमोल शेडगे, भारत मोहोळ, चेतन पाटील, गणेश धनवे, नंदा कदम, सुजाता कदम, शरयू बिरंबुळे, जय पवार आणि सागर धनवे यांनी ही कामगिरी केली..सियाला विवाह मान्य नव्हता -सियाचा केतनशी विवाह निश्चित झाला होता. फेब्रुवारी महिन्यात त्यांचा साखरपुडा झाला होता. मात्र सियाचे चेतन चौधरीशी प्रेमसंबंध होते. त्यामुळे तिला हा विवाह मान्य नव्हता. केतन आणि सिया यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्यात वाद सुरू होता. त्यामुळे त्यांनी घटनेच्या आठ दिवसांपूर्वी कट रचून केतनचा खून केला..दोघेही तीनदा गेले होते लोहगडावर -सिया आणि केतन हे एकूण तीन वेळा लोहगडावर केले होते. १४ व १८ जून आणि त्यापुर्वी एकदा ते लोहगडावर गेले होते. कटाचा भाग म्हणून ते यापुर्वी लोहगडावर गेले होते. मात्र त्यावेळी तिचा हेतू साध्य न झाल्याने सिया पुन्हा केतनला गडावर घेऊन गेली, असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. १८ जूनला चेतन देखील लोहगडावर आला होता. आपल्यावर कोणाचा संशय येऊ नये म्हणून चेतनने त्याचा मोबाइल कोंढव्यातील घरी ठेवला होता. ओळख लपविण्यासाठी त्याने वेशांतर देखील केले होते..सियाला महाबळेश्वरला जायचे नव्हते -घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच १९ जूनला सियाचा वाढदिवस होता. त्याचदिवशी महाबळेश्वरला फिरायला जाण्याचे नियोजन केतनच्या कुटुंबीयांनी केले होते. मात्र सियाला तिकडे जायचे नव्हते. त्यामुळे आदल्या दिवशी म्हणजेच १८ जूनला केतनला घेऊन सिया लोहगडावर फिरायला गेली होती..बालीला जावे लागू नये म्हणून पारपत्र लपविले -जूनच्या पहिल्या आठवड्यात ‘प्री-वेडिंग’ शूटसाठी केतन आणि सिया बालीला जाणार होते. मात्र तिकडे देखील सियाला जायचे नव्हते. त्यामुळे सियाने केतनचे पारपत्र (पासपोर्ट) लपवून ठेवले होते. ते दोघेही बालीला जाण्यासाठी मुंबई विमानतळावर पोहचले. तेव्हा केतनला त्याचे पारपत्र हरवल्याचे लक्षात आले. पारपत्र नसल्याने बालीला जाण्याचे रद्द करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.