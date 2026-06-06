पुणे

Loni Kalbhor Crime : चारित्र्याच्या संशयावरून पत्नीच्या डोक्यात दगड घालून जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न; स्वतः नातेवाइकाला फोन करून दिली कबुली

पत्नीला गंभीर जखमी केल्यानंतर पतीने स्वतःच नातेवाइकाला फोन करून 'मी तिला ठार मारण्याच्या उद्देशाने डोक्यात दगड घातला,' अशी दिली कबुली.
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सकाळ वृत्तसेवा
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लोणी काळभोर - चारित्र्याच्या संशय घेऊन, अमानुषपणे हल्ला करून तिच्या डोक्यात दगड घालत पत्नीला जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना हवेली तालुक्यातील कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायत हद्दीतील हनुमान मंदिर परिसरात गुरुवार (४ जून) मध्यरात्री घडली आहे. विशेष म्हणजे, पत्नीला गंभीर जखमी केल्यानंतर पतीने स्वतःच नातेवाइकाला फोन करून 'मी तिला ठार मारण्याच्या उद्देशाने डोक्यात दगड घातला,' अशी कबुली दिली आहे.

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