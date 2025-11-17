Sinhgad Road Crime : कोयत्याने वार करुन तरुणाचा निर्घुण खून

सिंहगड रस्ता - वडगाव येथील सिंहगड महाविद्यालयाकडे जाणाऱ्या एका सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये सोमवारी (ता. १६) दुपारी अडीचच्या सुमारास पाच जणांनी एका तरुणावर कोयत्याने वार करून तसेच दगड घालून निर्घृण खून केला. .सिंहगड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिंहगड महाविद्यालयाकडे जाणार्या रस्त्यावरील एका सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये ५ जणांनी दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास तरुणावर कोयत्याने वार करुन दगड घालून त्याचा निर्घृण खून केल्याचे समोर आले..तौकीर शेख (वय-२३, रा. धनकवडी) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. खुनमागील नेमके कारण अद्याप समोर आले नसून सिंहगड रस्ता पोलीस घटनास्थळी पोहचले असून ते माहिती घेत आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, सिंहगड महाविद्यालयाकडे जाणार्या मिनाक्षीपुरम सोसायटी जवळील कृष्णकुंज इमारतीच्या पार्किंगमध्ये तौकीर शेख हा बसला होता..दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास ५ जण आले. त्यांनी कोयत्याने तौकीर शेख याच्यावर वार केले. तो रक्ताच्या थारोळ्यात पडला असताना त्याच्यावर दगड मारुन त्याचा निर्घृण खून केला. त्यानंतर हे हल्लेखोर पळून गेले. यातील दोन आरोपी अल्पवयीन असल्याचे पोलिसांकडे प्राथमिक माहिती प्राप्त झाली असून सिंहगड रस्ता पोलीस अधिक तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.