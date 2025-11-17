पुणे

Sinhgad Road Crime : कोयत्याने वार करुन तरुणाचा निर्घुण खून

एका सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये ५ जणांनी दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास तरुणावर कोयत्याने वार करुन दगड घालून त्याचा निर्घृण खून केल्याचे आले समोर.
सकाळ वृत्तसेवा
सिंहगड रस्ता - वडगाव येथील सिंहगड महाविद्यालयाकडे जाणाऱ्या एका सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये सोमवारी (ता. १६) दुपारी अडीचच्या सुमारास पाच जणांनी एका तरुणावर कोयत्याने वार करून तसेच दगड घालून निर्घृण खून केला.

