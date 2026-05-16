Junnar Crime : चारित्र्याच्या संशयावरून पत्नीचा गळा दाबून खून; पत्नीने आत्महत्या केल्याचा पतीने रचला बनाव

जुन्नर - जुन्नर तालुक्यातील निमगाव तर्फे म्हाळुंगे येथे चारित्र्याच्या संशयावरून पत्नीचा गळा दाबून खून करत पत्नीने आत्महत्या केल्याचा बनाव रचणाऱ्या पतीच्या जुन्नर पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या. शनिवार ता. 16 रोजी ही घटना घडली. या घटनेमध्ये नवनाथ बाजीराव पारखे (वय-42 वर्षे) याच्यावर जुन्नर पोलिसांमध्ये रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, निमगाव तर्फे म्हाळुंगे येथील नवनाथ बाजीराव पारखे हा पत्नी रूपाली नवनाथ पारखे (वय-35 वर्षे) हिच्या चारित्र्यावर गेल्या अनेक दिवसांपासून संशय घेत होता. या कारणावरून त्या दोघांमध्ये अनेकदा भांडणे देखील झाली होती. शनिवार ता. 16 रोजी दुपारी दीड च्या सुमारास पुन्हा एकदा त्यांच्यामध्ये भांडण झाले. या भांडणादरम्यान नवनाथ याने पत्नीचा गळा दाबून खून केला..खुनाचा प्रकार लपविण्यासाठी व पत्नीने आत्महत्या केली असा बनाव रचण्यासाठी त्याने गोठ्यातील रस्शीने पत्नीला गोठ्यात लटकवले व स्वतः जुन्नर पोलिस ठाण्यामध्ये पत्नीने आत्महत्या केल्याची खबर देण्यास गेला होता. त्यावेळी जुन्नर पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनी त्याच्याकडे सखोल चौकशी केली असता उत्तरे देताना नवनाथ हा गोंधळून गेला. यावरून पोलिसांना या घटनेबाबत शंका निर्माण झाली..पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली असता त्यांना सदरची घटना ही आत्महत्या नसून हत्या असल्याची शंका आली. त्यानंतर पोलिसांनी अधिक सखोल चौकशी केली असता नवनाथ याने पत्नीचा गळा दाबून खून केल्याचे मान्य केले. नवनाथ याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू असल्याची माहिती पोलिस ठाण्याकडून देण्यात आली.