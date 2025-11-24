पुणे

Dilip Walse Patil : “आदर्शगाव गावडेवाडीने एकजुटीने पुढे चला; निधी कमी पडू देणार नाही-माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील!

Road Inauguration Manchar : आदर्शगाव गावडेवाडीतील रस्त्याच्या भूमिपूजनावेळी दिलीप वळसे पाटील यांनी गावाच्या एकजुटीचे आवाहन केले. मुख्य रस्त्यासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून गावाच्या विकासासाठी पाठिंबा जाहीर केला.
Dilip Walse Patil Urges Villagers to Maintain Unity

Dilip Walse Patil Urges Villagers to Maintain Unity

Sakal

डी के वळसे पाटील
Updated on

मंचर : “आदर्शगाव गावडेवाडी (ता.आंबेगाव) गावाला आत्तापर्यंत वेळोवेळी विविध विकासकामांसाठी भरभरून निधी दिला आहे. गावाकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी एक कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. गावातील विकासकामांना चालना मिळावी यासाठी ग्रामस्थांनी आपापसातील मतभेद विसरून एकजुटीने पुढे चालावे. मदतीचा हात देणाऱ्यांना साथ द्या, गावाने एकनिष्ठ राहावे. गावाला कधीच निधीची कमतरता भासू देणार नाही.” असा विश्वास माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
manchar
Road Development
Rural Development
Dilip Walse Patil
village road identification

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com