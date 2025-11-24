Dilip Walse Patil : “आदर्शगाव गावडेवाडीने एकजुटीने पुढे चला; निधी कमी पडू देणार नाही-माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील!

मंचर : “आदर्शगाव गावडेवाडी (ता.आंबेगाव) गावाला आत्तापर्यंत वेळोवेळी विविध विकासकामांसाठी भरभरून निधी दिला आहे. गावाकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी एक कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. गावातील विकासकामांना चालना मिळावी यासाठी ग्रामस्थांनी आपापसातील मतभेद विसरून एकजुटीने पुढे चालावे. मदतीचा हात देणाऱ्यांना साथ द्या, गावाने एकनिष्ठ राहावे. गावाला कधीच निधीची कमतरता भासू देणार नाही.” असा विश्वास माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केला. .गावडेवाडी फाटा ते गावठाण रस्त्याच्या भूमिपूजन प्रसंगी रविवारी (ता.२३) झालेल्या कार्यक्रमात वळसे पाटील बोलत होते. अध्यक्षस्थानी म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील होते. यावेळी सरपंच प्रियांका गावडे, ज्ञानेश्वर गावडे, सुखदेव गावडे, शंकरराव डोंगरे, शिवाजीराव गावडे, स्वरूपा गावडे, मच्छिंद्र गावडे, हनुमंत गावडे उपस्थित होते. वळसे पाटील म्हणाले, वनराईचे संस्थापक-अध्यक्ष (स्व) मोहन धारिया यांनी पाणलोट क्षेत्रामध्ये भरीव कामगिरी केली. गाव हिरवेगाव केले. आदर्शगाव पाहण्यासाठी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, (स्व) माजी पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंहराव, (स्व) माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्यासह मान्यवरांनी भेट देऊन गावकऱ्यांचा गौरव केला आहे..Manchar Nagarpanchayat : नगराध्यक्ष पदासाठी सहा जण; १६ जागांसाठी तब्बल ६७ उमेदवार रिंगणात; राष्ट्रवादीला पहिले यश!.या गावाचा नावलौकिक देशात आहे. विशेषत: भूमिपूजन झालेल्या रस्त्याच्या कामाचा पाठपुरावा सर्व कार्यकर्ते तीन वर्षापासून करत आहेत.” रवींद्र गावडे, बाळासाहेब गावडे, सुरेश गावडे , संतोष गावडे, कौस्तुभ शिंदेव ग्रामस्थांनी व्यवस्था पाहिली. यावेळी आढळराव पाटील, विष्णू हिंगे, देवराम गावडे व विजय गावडे यांची मनोगते झाली.“एकेकाळी (स्व) शंकरराव पिंपळे, (स्व) बाळासाहेब गावडे व (स्व) बाळकृष्ण गावडे यांच्या नेतृत्वाखाली एकजूट असलेले गाव असा गावाचा नावलौकिक होता. पूर्वी प्रमाणे हे गाव एकजूट ठेवा. त्यासाठी एकमेकांत असलेले मतभेद व गैरसमज दूर करा. गावकऱ्यांना माझी कायम साथ राहील”- दिलीप वळसे पाटील, माजी सहकारमंत्री..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.