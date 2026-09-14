Moon Venus Conjunction Sky Event: चंद्रकोरीसोबत तेजस्वी शुक्राची दुर्मीळ युती; निरभ्र आकाशात नयनरम्य खगोलीय नजारा

मंचर : संध्याकाळच्या निरभ्र आकाशात सोमवारी (ता. १४) चंद्राची सुंदर कोर आणि तिच्या शेजारी तेजस्वी शुक्र ग्रह असा मनोहारी खगोलीय नजारा पाहायला मिळाला. चंद्रकोरीच्या अगदी जवळ लुकलुकणारा तेजस्वी शुक्र पाहण्यासाठी नागरिकांनी आकाशाकडे नजर वळविली. या नयनरम्य दृश्याचे छायाचित्र अनेकांनी आपल्या मोबाईलमध्ये टिपले..सोमवारी चंद्र आणि शुक्र ग्रह एकमेकांच्या अत्यंत जवळून जात होते. खगोलशास्त्रीय भाषेत या घटनेला ‘चंद्र-शुक्र युती’किंवा जवळचा संयोग म्हटले जाते. दोन्ही खगोलीय वस्तू आकाशात जवळजवळ अर्ध्या अंशाच्या अंतरावर दिसत होत्या..शुक्रवारी( ता.११) अमावस्या झाल्यानंतर चंद्राचा वाढता कोरीचा टप्पा सुरू झाला असून, सोमवारी चंद्र सुमारे १२ टक्के प्रकाशित होता. त्यामुळे काळ्याभोर आकाशाच्या पार्श्वभूमीवर चंद्राची नाजूक कोर आणि तिच्याजवळील शुक्राचे तेज विशेष उठून दिसत होते..याबाबत माहिती देताना आयुका केंद्र गिरवली तालुका आंबेगाव शास्त्रज्ञ निलेश पोखरकर म्हणाले"या खगोलीय घटनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे जगातील काही भागांत चंद्राने शुक्राला झाकण्याची ‘लूनर ऑक्यल्टेशन’ घटना घडली. भारतासह आशियातील काही भागांत चंद्र-शुक्राची जवळीक विशेष आकर्षण ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.