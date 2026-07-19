Manchar Attempted Murder: प्रेमविवाहाच्या रागातून मेव्हण्यावर कारने धडक देत हॉकी स्टिक, लोखंडी पाइपने जीवघेणा हल्ला; मंचरमधील थरार सीसीटीव्हीत कैद, चार जणांवर कलम ३०७ अंतर्गत गुन्हा

मंचर : बहिणीने प्रेमविवाह केल्याच्या रागातून मेव्हण्याचा जीव घेण्याच्या उद्देशाने भररस्त्यात कारने मोटारसायकलला धडक देऊन त्यानंतर हॉकी स्टिक, लोखंडी पाइप व दांडक्यांनी बेदम मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी (ता. १८) दुपारी सुमारे तीन वाजता मंचर शहरात घडली. या घटनेचा थरार परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, मंचर पोलिसांनी चार जणांविरुद्ध खुनाच्या प्रयत्नाचा (कलम ३०७) गुन्हा दाखल केला आहे..याप्रकरणी प्रणव अनिल सोनार, अनिल छबू सोनार (दोघे रा. मंचर), किरण बाळासाहेब कुलकर्णी व गणेश बाळासाहेब कुलकर्णी (दोघे रा. खडकी पिंपळगाव, ता. आंबेगाव) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, युवराज अशोक निघोट (वय २७, रा. मोरडेवाडी, ता. आंबेगाव) यांनी तेजस्विनी अनिल सोनार यांच्यासोबत ता. ६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी श्रीक्षेत्र आळंदी येथे नोंदणीकृत प्रेमविवाह केला होता. हा विवाह मुलीच्या कुटुंबीयांना मान्य नव्हता. पाच महिन्यांपूर्वी पती-पत्नीमध्ये किरकोळ वाद झाल्यानंतर तेजस्विनी यांनी युवराज यांच्या विरोधात मंचर पोलिसांत मारहाणीची तक्रार दाखल केली होती..शनिवारी दुपारी युवराज निघोट हे मित्र साहिल संतोष धवसे याला घेऊन मोटारसायकलवरून मंचर बसस्थानकाकडून एमजीइ मोटर्स शोरूमकडे जात असताना, समोरून आलेल्या ब्रेझा कारने विरुद्ध दिशेला जाऊन त्यांच्या मोटारसायकलला मुद्दाम धडक दिल्याचा आरोप फिर्यादीने केला आहे..धडकेनंतर खाली पडलेल्या युवराज यांनी जीव वाचवण्यासाठी धाव घेतली. मात्र आरोपींनी कारमधून उतरून पाठलाग करून हॉकी स्टिक, लोखंडी पाइप व दांडके घेऊन त्यांचा पाठलाग केला आणि गाठून बेदम मारहाण केली. परिसरातील नागरिकांनी आरडाओरडा केल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले. या संपूर्ण घटनेचा थरार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे..गंभीर जखमी झालेल्या युवराज निघोट यांना स्वप्नील लोखंडे, गोरक्ष निघोट, आदिनाथ धवसे, ओंकार मिंडे व नारायण निघोट यांनी तातडीने मंचर येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. तर साहिल धवसे यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली आहे..मंचर पोलिसांनी चारही आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत खुनाच्या प्रयत्नासह संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास पोलीस निरीक्षक महादेव वाघमोडे यांच्या मार्गदर्शनाखालीपोलीस उपनिरीक्षक यशवंत यादव करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.