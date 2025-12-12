Manchar News : मंचरमध्ये हुतात्मा बाबू गेनू प्राण ज्योतीचे जल्लोषात स्वागत; घोषणांनी दुमदुमला छत्रपती शिवाजी महाराज चौक!

मंचर : मंचर शहरात छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात शुक्रवारी(ता.१२) हुतात्मा बाबू गेनू बलिदान दिनानिमित्त मुंबईहून आलेल्या प्राण ज्योतीचे स्वागत जल्लोषात करण्यात आले. यावेळी “हुतात्मा बाबू गेनू अमर रहे” आदी घोषणा देण्यात आल्या. .प्राण ज्योतीसमवेत हुतात्मा बाबू गेनू प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष बाबाजी चासकर, “सांडला कलश रक्ताचा” पुस्तकाचे लेखक प्रा.वसंतराव भालेराव, डॉ.दत्ता चासकर, हुतात्मा बाबू गेनू यांचे पुतणे मारुती सैद यांच्यासह महाळुंगे पडवळ पंचक्रोशीतील युवक मोठ्या संख्येने होते. पाटीलवाडा येथे मालती थोरात, मीरा बाणखेले, वंदना बाणखेले यांनी व छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मंचर नगरपंचायतीचे मुख्य अधिकारी गोविंद जाधव, कामगार नेते बाळासाहेब बाणखेले,राजाराम बाणखेले, मोनिका बाणखेले,संजय थोरात,डॉ.ताराचंद कराळे, यांच्या हस्ते प्राणज्योती चे स्वागत करण्यात आले.यावेळी सुनील बाणखेले, बाजीराव मोरडे,अँड.राजू बेंडे शिवाजीराव पडवळ,रामचंद्र शिंदे यांच्या सह ग्रामस्थ उपस्थित होते.दरम्यान भोरवाडी,गायमुख,महात्मा गांधी विद्यालय,अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालय व एकलहरे येथे विध्यार्थी,शिक्षक,प्राध्यापक व ग्रामस्थांनी स्वागत केले..Dr. Baba Adhav : रचनात्मक कार्य करणारे बाबा.देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी म्हाळुंगे पडवळचे (ता.आंबेगाव) सुपुत्र हुतात्मा बाबू गेनू हे मुंबईतील काळबादेवी चौकात विदेशी कापडाच्या ट्रकसमोर उभे राहून निर्भीड आंदोलन केले. देशासाठी बलिदान दिले. त्यांचे बलिदान देश कधीही विसरणार नाही. आंबेगावच्या मातीत असा शूर पुत्र जन्माला आल्याचा आम्हाला अभिमान आहे.”ऍड.बाळासाहेब बाणखेले,कामगार नेते,मंचर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.