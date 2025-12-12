पुणे

Manchar News : मंचरमध्ये हुतात्मा बाबू गेनू प्राण ज्योतीचे जल्लोषात स्वागत; घोषणांनी दुमदुमला छत्रपती शिवाजी महाराज चौक!

Babu Genu PranJyoti : मंचरमध्ये हुतात्मा बाबू गेनू प्राण ज्योतीचे उत्साहात स्वागत करण्यात आले. बलिदान दिनानिमित्त मोठ्या संख्येने नागरिक, युवक, शिक्षक व ग्रामस्थांनी आदरांजली अर्पण केली.
Grand Welcome for Babu Genu Pran Jyoti in Manchar

Grand Welcome for Babu Genu Pran Jyoti in Manchar

Sakal

डी.के. वळसे पाटील
Updated on

मंचर : मंचर शहरात छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात शुक्रवारी(ता.१२) हुतात्मा बाबू गेनू बलिदान दिनानिमित्त मुंबईहून आलेल्या प्राण ज्योतीचे स्वागत जल्लोषात करण्यात आले. यावेळी “हुतात्मा बाबू गेनू अमर रहे” आदी घोषणा देण्यात आल्या.

Loading content, please wait...
pune
manchar
Tribute
patriotism
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com