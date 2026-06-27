Pune: मंचरमध्ये जुने जन्म-मृत्यू दाखले रखडले; विद्यार्थ्यांचे प्रवेश,नोकरीसाठी अर्ज या कामावर मोठा परिणाम ,नागरिकांमध्ये नाराजी

डी.के.वळसे पाटीलमंचर, ता. २७ : मंचर (ता.आंबेगाव) नगरपंचायतीकडील जुन्या जन्म आणि मृत्यू नोंदी अद्याप केंद्र शासनाच्या सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम (CRS) पोर्टलवर पूर्णपणे अपलोड न झाल्याने नागरिकांना दाखले मिळण्यात मोठा विलंब होत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शालेय प्रवेश,नोकरीसाठी अर्ज करणारे युवक तसेच विविध शासकीय कामांसाठी दाखल्यांची गरज असलेल्या नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.सद्यस्थितीत गेल्या तीन महिन्यापासून ४०० हून अधिक दाखले प्रलंबित आहेत..नगरपंचायतीने दिलेल्या माहितीनुसार, सन २००१ ते २०१५ या कालावधीतील जन्म व मृत्यू नोंदी CRS पोर्टलवर अपलोड करण्यात आल्या आहेत. मात्र, सन २००० पूर्वीच्या हस्तलिखित नोंदी तसेच २०१५ नंतरच्या काही कालावधीतील नोंदी विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे अद्याप पोर्टलवर अपलोड होऊ शकलेल्या नाहीत..Pune: रेश्मा कुटे यांची 'फुल्ल आयर्नमॅन' वर मोहोर .गेल्या काही महिन्यांपासून बनावट जन्म दाखल्यांच्या प्रकरणांची चौकशी सुरू असल्याने जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत अतिरिक्त पडताळणी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे जुन्या नोंदींची तपासणी करून त्या CRS पोर्टलवर अपलोड करण्याची प्रक्रिया अधिक वेळखाऊ ठरत आहे..सध्या शासनाकडून नगरपंचायतीला दरमहा केवळ १०० नोंदी अपलोड करण्याची मर्यादा देण्यात आली आहे. प्रलंबित नोंदींची संख्या मोठी असल्याने सर्व नोंदी तातडीने अपलोड करणे शक्य होत नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, प्रलंबित नोंदींचे काम प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी CRS पोर्टलवरील मासिक अपलोड मर्यादा वाढवून देण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. अतिरिक्त मर्यादा मंजूर झाल्यास प्रलंबित नोंदी जलदगतीने अपलोड करून नागरिकांना दाखले उपलब्ध करून देता येतील, असे प्रशासनाने सांगितले आहे..UP: ७० हजार लोकांच्या हाताला काम देणारे सीतापूरचे गालिचे; घराघरातील हातमागावर तयार होऊन पोहोचले अमेरिका-जर्मनीत."शासनाने या गंभीर प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देऊन CRS पोर्टलवरील मर्यादा दरमहा १०० ऐवजी ३०० पेक्षा अधिक नोदी अपलोड करण्याची मर्यादा वाढविली पाहिजे.अशी मागणी मंचर नगरपंचायतीचे नगरसेवक वसंतराव बाणखेले यांनी केली.ते म्हणाले, जेणेकरून नागरिकांना वेळेत जन्म-मृत्यू दाखले मिळू शकतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.