Maratha Reservation : मराठा समाजालाआरक्षणाच्या निर्णयावर मंचरला (ता. आंबेगाव) जल्लोष, एकमेकांना लाडू भरवून आनंद साजरा

मंचर : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मुंबईतील राज्यात मैदानावर गेल्या पाच दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले सकल मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला अखेर यश आले. राज्य शासनाने प्रलंबित मराठा आरक्षण प्रश्न मार्गी लावल्याची घोषणा होताच, मंगळवारी (ता.२) मंचर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी एकमेकांना लाडू भरवून व फटाक्यांची आतषबाजी करून जल्लोष साजरा केला..आरक्षणाचा निर्णय कळताच बातमी वाऱ्यासारखी परिसरात पसरली आणि छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात सकल मराठा समाजाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने जमले. या वेळी आंबेगाव तालुक्याचे नेते वसंतराव बाणखेले, अजय घुले, विश्वासराजे थोरात, दत्ता गांजाळे, सुनील बाणखेले, सुहास बाणखेले, प्रवीण मोरडे, पप्पू थोरात,जे.के थोरात,बंटी थोरात बाजीराव मोरडे, सुरेश निघोट, जे.के. थोरात बाजीराव मोरडे, सचिन बाणखेलेयांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलकांनी आनंद व्यक्त केला..वसंतराव बाणखेले यांनी या निर्णयाबद्दल राज्य सरकारचे अभिनंदन केले तसेच आंदोलनाला विशेष प्रसिद्धी देणाऱ्या सकाळसह अन्य माध्यमांचे कौतुक केले. उपोषणात तीन दिवस प्रत्यक्ष सहभाग घेतलेले संजय चिंचपुरे, परशुराम भेके, संदीप जुंदरे यांचा लाडू भरवून विशेष सन्मान करण्यात आला."जरांगे पाटील जिंदाबाद" च्या घोषणा देत संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला.