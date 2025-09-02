पुणे

Maratha Reservation : मराठा समाजालाआरक्षणाच्या निर्णयावर मंचरला (ता. आंबेगाव) जल्लोष, एकमेकांना लाडू भरवून आनंद साजरा

Manchar Celebrates : मंचर शहरात मराठा आरक्षणाच्या निर्णयानंतर लाडू वाटप, फटाक्यांची आतषबाजी आणि समाजबांधवांच्या सहभागातून मोठा जल्लोष साजरा करण्यात आला.
Maratha Reservation
Maratha Reservation Sakal
डी. के वळसे पाटील
Updated on

मंचर : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मुंबईतील राज्यात मैदानावर गेल्या पाच दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले सकल मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला अखेर यश आले. राज्य शासनाने प्रलंबित मराठा आरक्षण प्रश्न मार्गी लावल्याची घोषणा होताच, मंगळवारी (ता.२) मंचर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी एकमेकांना लाडू भरवून व फटाक्यांची आतषबाजी करून जल्लोष साजरा केला.

Loading content, please wait...
Maratha Reservation
Maratha reservation case
maratha community reservation
maharashtra school reopen
college opening in maharashtra
maratha grant karnatak
legal reforms in India
citizen activism in India
Gender Equality in India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com