पुणे

Manchar Power Cuts: मंचर शहरात दररोज पाच-सहा वेळा वीज खंडित; २० हजार ग्राहक हैराण, रुग्णालये व व्यवसायांवर मोठा परिणाम

दररोज पाच-सहा वेळा वीजपुरवठा खंडित; २० हजार ग्राहक, ७० रुग्णालये व शेकडो व्यावसायिकांचे कामकाज ठप्प, महावितरणवर संतापाची लाट
Mahavitaran has assured corrective measures, including tree trimming and replacement of old equipment, to improve power supply.

Mahavitaran has assured corrective measures, including tree trimming and replacement of old equipment, to improve power supply.

Sakal
डी. के. वळसे पाटील
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मंचर : आंबेगाव तालुक्याचे व्यापारी, शैक्षणिक व आरोग्य केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मंचर शहरात दररोज चार ते पाच वेळा वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने नागरिक, व्यापारी आणि रुग्णालये अक्षरशः हैराण झाली आहेत. विशेष म्हणजे अत्यंत किरकोळ स्वरूपाचा पाऊस झाला तरीही वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने महावितरणच्या कामकाजाबाबत नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

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