Manchar Power Cuts: मंचर शहरात दररोज पाच-सहा वेळा वीज खंडित; २० हजार ग्राहक हैराण, रुग्णालये व व्यवसायांवर मोठा परिणाम

मंचर : आंबेगाव तालुक्याचे व्यापारी, शैक्षणिक व आरोग्य केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मंचर शहरात दररोज चार ते पाच वेळा वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने नागरिक, व्यापारी आणि रुग्णालये अक्षरशः हैराण झाली आहेत. विशेष म्हणजे अत्यंत किरकोळ स्वरूपाचा पाऊस झाला तरीही वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने महावितरणच्या कामकाजाबाबत नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..मंचर शहर व परिसरात घरगुती, व्यावसायिक आणि वाणिज्य अशा मिळून २० हजारांहून अधिक वीज ग्राहक आहेत. शहरात ७० हून अधिक रुग्णालये आणि एक हजारांपेक्षा अधिक लहान-मोठे व्यावसायिक कार्यरत आहेत. वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने रुग्णसेवा, उद्योग-व्यवसाय, बँकिंग, शैक्षणिक,कार्यालयीन कामकाज आणि दैनंदिन जनजीवनावर मोठा परिणाम होत आहे..मंचर नगरपंचायतीचे उपनगराध्यक्ष लक्ष्मण थोरात आणि उद्योजक अजय घुले यांनी सांगितले की, सध्या पावसामुळे कृषी पंप आणि अनेक शेती पाणीपुरवठा योजना बंद असल्याने वीजेवरील भार तुलनेने कमी आहे. अशा परिस्थितीतही वारंवार वीजपुरवठा खंडित होणे हे महावितरणच्या नियोजनातील त्रुटी दर्शवते..गुरुवार (ता. १६) रोजी दिवसभर वीजपुरवठा बंद ठेवून झाडांच्या फांद्या छाटणे आणि कालबाह्य उपकरणे बदलण्याचे काम केल्याचा दावा महावितरणने केला होता. मात्र, त्यानंतरही परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. उलट किरकोळ पाऊस किंवा वाऱ्यामुळेही वीजपुरवठा वारंवार खंडित होत असल्याने देखभाल कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..व्यावसायिकांचे आर्थिक नुकसान, रुग्णालयांतील उपचार व्यवस्थेवर होणारा परिणाम आणि विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात येणारे अडथळे लक्षात घेता, मंचर शहरासाठी अखंड व दर्जेदार वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी महावितरणने तातडीने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.."मंचर शहर वपरिसरात अखंड वीज पुरवठा मिळावा यासाठी तातडीने उपाययोजना हाती घेतलेल्या आहेत गुरुवारी(ता.२३) विज वाहिन्यांना अडथळा ठरणाऱ्याझाडाच्या फांद्या तोडणे, कालबाह्य उपकरणे बदलणे आदि कामे जनमित्रांच्या सहाय्याने केली जातील. त्यानंतर वीज पुरवठ्यात सुधारणा होण्यास मदत होईल."गफूर शेख. सहाय्यक अभियंता, महावितरण कंपनी मंचर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.