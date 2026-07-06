पुणे

Fake Milk Racket Manchar: मंचरमध्ये बनावट दूध रॅकेटचा भंडाफोड; २६ जणांवर गुन्हा, १३ अटकेत, लाखोंचा मुद्देमाल जप्त

मंचरमध्ये बनावट दूधनिर्मितीचे जाळे उघड; २६ जणांवर गुन्हा, १३ आरोपी अटकेत, लाखोंचा मुद्देमाल व भेसळयुक्त साहित्य जप्त
Food Safety officials busted a fake milk racket in Manchar, registering a case against 26 people and arresting 13 accused.

Food Safety officials busted a fake milk racket in Manchar, registering a case against 26 people and arresting 13 accused.

sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर : पुणे जिल्ह्यातील मंचर परिसरात बनावट दूधनिर्मिती करणाऱ्या मोठ्या रॅकेटचा अन्न सुरक्षा विभागाने पर्दाफाश केला असून या प्रकरणी मंचर पोलीस ठाण्यात २६ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कारवाईदरम्यान सुमारे २ लाख४ हजार ४९० रुपयांचा मुद्देमाल आणि १ हजार ३८५ किलो भेसळयुक्त साहित्य जप्त करण्यात आले आहे.

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