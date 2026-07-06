Fake Milk Racket Manchar: मंचरमध्ये बनावट दूध रॅकेटचा भंडाफोड; २६ जणांवर गुन्हा, १३ अटकेत, लाखोंचा मुद्देमाल जप्त

मंचर : पुणे जिल्ह्यातील मंचर परिसरात बनावट दूधनिर्मिती करणाऱ्या मोठ्या रॅकेटचा अन्न सुरक्षा विभागाने पर्दाफाश केला असून या प्रकरणी मंचर पोलीस ठाण्यात २६ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कारवाईदरम्यान सुमारे २ लाख४ हजार ४९० रुपयांचा मुद्देमाल आणि १ हजार ३८५ किलो भेसळयुक्त साहित्य जप्त करण्यात आले आहे..प्राथमिक तपासात आरोपींचे कार्यक्षेत्र पुणे, अहिल्यानगर, सोलापूर आणि ठाणे जिल्ह्यांपर्यंत विस्तारले असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती आणखी मोठी असण्याची शक्यता तपास यंत्रणांकडून व्यक्त केली जात असून, अधिक तपास सुरू आहे..आतापर्यंत १३ आरोपींना अटक करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. घोडेगाव न्यायालयाने गुरुवार ( ता.९) पर्यंत आरोपींना पोलीस , कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. गुन्ह्यात सुशांत हिंगे (मंचर), हेमंत टेके (अकलूज), संदीप लोढा (मंचर), संजोग यादव (भिवंडी), चैतन्य भोर (जुन्नर), कुणाल कुलवडे (जुन्नर), अजित करंडे (कुरणपूर श्रीरामपूर), रोशन दरेकर (अवसरी खुर्द), प्रमोद कडू (राहुरी), विठ्ठल जाधव (पाबळ), सतीश केंजळे (धामारी,शिरूर), ठकसेन अरगडे (पिंपळगाव-खडकी),मनोहर ढमाले (कडूस ता.खेड) या आरोपींना अटक करून त्यांना पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे..कैलास लाळगे (शिरूर), शुभम गिरवले (अहिल्यानगर), सचिन संपकाळ (सिल्लोड),वैभव हांडे (जुन्नर), शुभम वाळूंज (मंचर), राजू सांडभोर (अवसरी खुर्द), प्रमोद घोरपडे (राहुरी), बाबुराव झगडे (दौंड), सोनू घोरपडे (पिलीव), अभिजित काटे (उरुळी कांचन), अभिजित शेंडकर (माही जळगाव), आकाश सावंत (जुन्नर), राजेंद्र तांबडे (तांबडेमळा) यांचाही या गुन्ह्याशी संबध असल्याचा संशय असून या आरोपींचा शोध पोलीस पथक घेत आहे..तपासात आरोपींनी आर्थिक फायद्यासाठी विविध रसायनांचा वापर करून कृत्रिम दूध तयार करणे, त्याची साठवणूक, वाहतूक आणि विक्री केल्याचे निष्पन्न झाल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकरणाचा पुढील तपास मंचर पोलीस व अन्न सुरक्षा विभागाकडून सुरू असून रॅकेटशी संबंधित इतर व्यक्तींचाही शोध घेतला जात आहे.दरम्यान, या कारवाईबाबत अधिकृत माहिती देण्यास अन्न सुरक्षा विभाग आणि मंचर पोलिसांकडून टाळाटाळ होत असल्याची तक्रार प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी केली..दृष्टिक्षेप:मंचर परिसरातील बनावट दूध रॅकेटचा पर्दाफाशमंचर पोलीस ठाण्यात २६ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखलदोनलाख ४हजार ४९० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त१ हजार ३८५ किलो भेसळयुक्त साहित्य हस्तगतआरोपींचे जाळे पुणे, अहिल्यानगर, सोलापूर आणि ठाणे जिल्ह्यांपर्यंतकृत्रिम दूधनिर्मिती, साठवणूक, वाहतूक व विक्रीचा आरोपप्रकरणाचा पुढील तपास सुरू; आणखी आरोपींचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.