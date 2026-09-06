Manchar Hospital: मंचरच्या सरकारी रुग्णालयाची भन्नाट कामगिरी! ३.५ स्टार रेटिंगसह पुणे जिल्ह्यात ठरले अव्वल

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर : सार्वजनिक आरोग्य विभागाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘स्टार रेटिंग’ मूल्यमापनात मंचर (ता. आंबेगाव) येथील १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. दर्जेदार रुग्णसेवा, उपलब्ध सुविधा आणि उत्तम व्यवस्थापनाच्या जोरावर रुग्णालयाने ३.५ स्टार रेटिंग मिळविले असून, पुणे जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक, तर पुणे आरोग्य मंडळातील पुणे, सोलापूर व सातारा या तीन जिल्ह्यांत दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. या तीन जिल्ह्यात एकूण ५० उपजिल्हा रुग्णालये आहेत..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या आरोग्य सुविधांचा दर्जा, रुग्णसेवेची गुणवत्ता आणि व्यवस्थापनाची कार्यक्षमता तपासण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून ‘स्टार रेटिंग’ मूल्यमापन केले जाते. यामध्ये बाह्यरुग्ण विभागातील (ओपीडी) रुग्णसंख्या, रुग्णालयातील प्रसूती, विविध प्रकारच्या शस्त्रक्रिया, रुग्णांचे समाधान, तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता, स्वच्छता, औषधोपचार तसेच रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या विविध सुविधांचा विचार केला जातो..या रुग्णालयांमध्ये मंचर उपजिल्हा रुग्णालयाने मिळविलेला क्रमांक विशेष उल्लेखनीय मानला जात आहे. या कामगिरीबद्दल आंबेगाव-शिरूर परिसरातील तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून समाधान व्यक्त होत आहे. वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शिवाजीराव जाधव, वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, तंत्रज्ञ आणि सर्व कर्मचारी यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे आणि रुग्णसेवेतील तत्परतेमुळे हे यश मिळाल्याबद्दल राज्याचे माजी गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी अभिनंदन केले आहे..‘ग्रामीण रुग्णालयांनी गुणवत्ता टिकविणे आवश्यक’“शासकीय रुग्णालयांमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाला दर्जेदार आणि वेळेत आरोग्यसेवा मिळणे हा आरोग्य विभागाचा मुख्य उद्देश आहे. मंचर उपजिल्हा रुग्णालयाने ग्रामीण भागातील नागरिकांना चांगली सेवा देत आहे . ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे.— डॉ. अंबादास देवमाने, शल्यचिकित्सक, पुणे आरोग्य मंडळ.Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.उपजिल्हा रुग्णालय दरमहा सरासरी • रुग्णाची नोंद : १४ हजार ·• नेत्र शस्त्रक्रिया : ४० ·• विविध प्रकारच्या शस्त्रक्रिया : ४० ·• अतिदक्षता विभाग: सर्पदंश ,विषबाधा, हृदयविकार अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी सुविधा.• · नवजात बालक अतिदक्षता विभाग: ७०• · एक्स-रे - ७५० ·• सोनोग्राफी: ३५०• · सिटीस्कॅन : ७५० ते ८०० ·• गरोदर माता तपासणी उपचार व मार्गदर्शन• · बाळंतपणे : १८० ·• बालकांचे लसीकरण : १४० ते १५० .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.