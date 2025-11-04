पुणे

Manchar Leopard Attacks: माझं लेकरू बिबट्याच्या पिंजऱ्यात; संतप्त शेतकऱ्यांचा आक्रोश, वनसंरक्षक ठाकरे यांची धाव"

Forest Department: मंचरमध्ये बिबट्यांच्या हल्ल्यांविरोधात संतप्त आंदोलनानंतर वनसंरक्षक आशिष ठाकरे यांनी तातडीचे निर्णय जाहीर केले. नव्या पिंजऱ्यांची, हेल्पलाइनची व निवारा केंद्राची घोषणा.
Manchar Leopard Attacks

Manchar Leopard Attacks

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मंचर : ‘‘आपल्या चारही तालुक्यांमध्ये बिबट्यांची समस्या नियंत्रणात आणण्यासाठी ब्लँकेट परमिशन, २०० नव्या पिंजऱ्यांची व्यवस्था, २०० क्षमतेचे निवारा केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव सध्या मंजुरीसाठी दिल्लीला पाठवला आहे.

Loading content, please wait...
Leopard
manchar
Wildlife
Forest department
Wild Animals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com