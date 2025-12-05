Manchar News : मंचर बाजार समितीतर्फे प्रति क्विंटल ५,३५८ रुपये शासकीय हमी बाजारभावाने सोयाबीन खरेदीला सुरुवात; शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

मंचर - चांडोली खुर्द उपबाजार येथे मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने गुरुवारी (ता.४) नाफेड हमीभाव खरेदी केंद्राचा शुभारंभ करण्यात आला. ५३ रुपये ५८ पैसे प्रति किलो या शासकीय हमी बाजारभावाने सोयाबीन खरेदी करण्यात आली. सोयाबीनला वाढीव व स्थिर दर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..केंद्राचे उद्घाटन शेतकरी अर्जुन धोंडीबा ढमढेरे (रा. पिंपळगाव घोडे) व आंबेगाव तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती निलेश थोरातयांच्या हस्ते सोयाबीन पोत्याचे व डिजिटल काट्याचे पूजन करून करण्यात आले..यावेळी उपसभापती सचिन पानसरे, संचालक राजू भंडारी, अरुण बांगर, गणेश वायाळ, लक्ष्मण बाणखेले, पणन मंडळाचे बाळासाहेब देशमुख, नाफेडचे गणेश बांगर, सचिव सचिन बोराडे तसेच परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते.चांडोली खुर्द उपबाजारात खरेदी केंद्र सुरू झाल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, हमीभावामुळे सोयाबीन विक्रीला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.थोरात म्हणाले, 'गत पाच वर्षांत सोयाबीनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे..खाजगी व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची बाजारभावात व वजनात होणारी फसवणूक थांबावी यासाठी नाफेड केंद्र मंजुरीसाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला. आता शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल पाच हजार ३५८ हमीभाव मिळणार असून खरेदी केंद्रामुळे सुरक्षित व्यवहाराची हमी मिळाली आहे.'खरेदीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांचे पैसे चार ते पाच दिवसांत थेट त्यांच्या खात्यात जमा होतील. रविवार वगळता दररोज सकाळी दहा ते संध्याकाळी पाच या वेळेत सोयाबीन खरेदी खुले राहील.'- निलेश थोरात, सभापती, कृषी उतपन्न बाजार समिती मंचर..सोयाबीन खरेदीच्या अटी (नाफेड मार्गदर्शक सूचनांनुसार) -• आर्द्रता १२% पेक्षा कमी असावी• काडीकचरा, दगड, माती मिसळलेली नसावी• ७/१२ वर सन २०२५-२६ ची सोयाबीन पिक पाहणी नोंद आवश्यक• ता.३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ऑनलाईन नोंदणी सुरू• सोयाबीन खरेदी अंतिम तारीख ता.१५ फेब्रुवारी २०२६• बायोमेट्रिक नोंदणीसाठी आधारकार्ड, बँक पासबुक झेरॉक्स, सातबारा, ८अ उतारा आवश्यक.• प्रति एकर जास्तीत जास्त ९४० किलो सोयाबीन खरेदी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.