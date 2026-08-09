पुणे

Pune Crime: दूध भेसळप्रकरणी पोलिसांचा धडाका; आणखी १० आरोपी अटकेत, एकूण २४ जणांना बेड्या

Manchar Milk Adulteration Case Ten More Accused Arrested: दूध भेसळ रॅकेटवर पोलिसांचा सपाटा; नव्या अटकसत्रानंतर आरोपींची संख्या २४ वर, सर्वांवर अन्न सुरक्षा कायद्यासह कडक कलमांखाली गुन्हे
Maharashtra Milk Adulteration Case Police Arrest Ten More In Manchar Taking Total Accused Arrested To 24

Maharashtra Milk Adulteration Case Police Arrest Ten More In Manchar Taking Total Accused Arrested To 24

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-डी. के. वळसे पाटील

मंचर : दूध भेसळप्रकरणी मंचर (ता. आंबेगाव)पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याच्या तपासाला वेग आला असून, पोलिसांनी आणखी दहा आरोपींना अटक केली आहे. या आरोपींना घोडेगाव न्यायालयात हजर केले असता, त्यांना मंगळवार (ता११) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. यापूर्वी या प्रकरणात १४ आरोपींना अटक करण्यात आली असून, ते न्यायालयीन कोठडीत येरवडा कारागृहात आहेत.

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