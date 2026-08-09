Pune Crime: दूध भेसळप्रकरणी पोलिसांचा धडाका; आणखी १० आरोपी अटकेत, एकूण २४ जणांना बेड्या

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर : दूध भेसळप्रकरणी मंचर (ता. आंबेगाव)पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याच्या तपासाला वेग आला असून, पोलिसांनी आणखी दहा आरोपींना अटक केली आहे. या आरोपींना घोडेगाव न्यायालयात हजर केले असता, त्यांना मंगळवार (ता११) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. यापूर्वी या प्रकरणात १४ आरोपींना अटक करण्यात आली असून, ते न्यायालयीन कोठडीत येरवडा कारागृहात आहेत..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.या प्रकरणी मंचर पोलिस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक २१५/२०२६ अन्वये भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील विविध कलमांसह अन्न सुरक्षा व मानके कायदा तसेच अन्न सुरक्षा व मानके नियम २०११ मधील तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .पोलिसांनी अटक केलेल्यांमध्ये संतोष बबन मोरे (वय ४३, रा. शिरापूर, ता. पारनेर), दत्तात्रय रामदास भागवत (वय ४१, रा. खडकवाडी, ता. आंबेगाव), गणेश सुदाम पडवळ (वय ४०, रा. सविंदणे, ता. शिरूर), आनंदा मारुती पवार (वय ५६, रा. टाकळकरवाडी, ता. खेड), कुलदीप प्रकाश पवळे (वय ३०, रा. चव्हाणमळा, ता. खेड), रविराज बबन थोरात (वय ३२, रा. चांडोली बुद्रुक, ता. आंबेगाव), राजेंद्र भगवान सिनलकर (वय ४५, रा. लोणी, ता. आंबेगाव), ओंकार पोपट गिरवले (वय २८, रा. देवळगाव सिद्धी, ता. नगर), आशिष विठ्ठल लोंढे (वय ३०, रा. लोंढेमळा, एकलहरे, ता. आंबेगाव) आणि सतीश महादू वाबळे (वय ४७, रा. चांडोली खुर्द, ता. आंबेगाव) यांचा समावेश आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.\rया गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान यापूर्वी १४ आरोपींना अटक करण्यात आली असून, त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत येरवडा कारागृहात करण्यात आली आहे. प्रकरणातील उर्वरित फरार आरोपींचा शोध सुरू असल्याचे मंचर पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.