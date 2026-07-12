पुणे

Milk Adulteration Protest: दूध भेसळ प्रकरणात विधिमंडळात आवाज न उठवल्याचा आरोप; दिलीप वळसे पाटील यांनी आमदारकीचा राजीनामा द्यावा, देवदत्त निकम यांची मागणी

दूध भेसळ माफियांनी मंचरची राज्यभर बदनामी; विधिमंडळात आवाज न उठवल्याने दिलीप वळसे पाटील यांच्या आमदारकीचा राजीनामा मागणी
An all-party protest march in Manchar sought strict action against the milk adulteration network and its alleged masterminds.

An all-party protest march in Manchar sought strict action against the milk adulteration network and its alleged masterminds.

Sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर : दूध भेसळ माफियांच्यामुळे मंचर ची राज्य व देशभर बदनामी झाली आहे.या प्रकरणाचे मुख्य सूत्रधार यांच्या विरोधातहि अन्न व औषध प्रशासनाने कठोर कारवाई करावी.या संधर्भात विधी मंडळात आवाज न उठवल्याबद्दल माजीमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आमदार पदाचा राजीनामा द्यावा. अशी मागणी शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष देवदत्त निकम यांनी केली.

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