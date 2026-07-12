Milk Adulteration Protest: दूध भेसळ प्रकरणात विधिमंडळात आवाज न उठवल्याचा आरोप; दिलीप वळसे पाटील यांनी आमदारकीचा राजीनामा द्यावा, देवदत्त निकम यांची मागणी

मंचर : दूध भेसळ माफियांच्यामुळे मंचर ची राज्य व देशभर बदनामी झाली आहे.या प्रकरणाचे मुख्य सूत्रधार यांच्या विरोधातहि अन्न व औषध प्रशासनाने कठोर कारवाई करावी.या संधर्भात विधी मंडळात आवाज न उठवल्याबद्दल माजीमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आमदार पदाचा राजीनामा द्यावा. अशी मागणी शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष देवदत्त निकम यांनी केली..मंचर (ता.आंबेगाव)येथे रविवारी (ता.१२) सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी काढण्यात आलेल्या एल्गार मोर्चाची सांगता छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात झाली.त्यावेळी झालेल्या सभेत निकम बोलत होते.यावेळी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाचे जिल्हा प्रमुख सुरेश भोर,शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख देविदास दरेकर, अरुण गिरे,जिल्हा परिषद सदस्या सुवर्णा दरेकर, भाजपचे नेते जयसिंग एरंडे ,राजाराम बाणखेले,सचिन बांगर,प्रवीण थोरात,प्रमोद बाणखेले यांच्या सह सर्वपक्षीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते ,शेतकरी उपस्थित होते. विधिमंडळात दूध भेसळ संदर्भात झालेली भाषणे यावेळी स्क्रीनवर दाखवण्यात आली..निकम म्हणाले,तब्बल २५ टक्के दुधामध्ये भेसळ केली जाते.हि भेसळ थांबली तर प्रती लिटर ५ रुपये दुधाला बाजारभाव वाढेल.या प्रकरणातील आरोपी सुशांत हिंगे व प्रदीप लोढा यांचा वावर कोठे असतो.याचा शोध घ्यावा.तत्कालीन निवडणूक आयुक्त टी.एन.सेशन यांच्या प्रमाणेच अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे कामकाज आहे.त्यांचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे.सुरेश भोर म्हणाले, दुधात भेसळ करणार्यांना समाज माफ करणार नाही.त्यांच्या विरोधात ३०२ चा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे.हे आंदोलन पुढच्याही काळात तीव्र केले जाईल..भेसळखोराना कायम अद्दल घडविण्यासाठी त्यांच्या विरोधात मोका कायद्यांतर्गत कारवाई करावी.अशी मागणी जयसिंग एरंडे व दरेकर यांनी केली. या प्रकरणातील आरोपींची मालमत्ता शासनांनी जप्त करावी.अशी मागणी बाणखेले यांनी केली. कॅन्सरचे प्रमाण वाढण्यात दुध भेसळ माफियांचा मोठा सहभाग आहे. या प्रकरणाची चौकशी ई.डी मार्फत व्हावी अशी मागणी रमेश येवले, अरुण गिरे यांनी केली. यावेळी खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती विजय शिंदे, अरुण गिरे, डॉ. ताराचंद कराळे, प्रशांत अभंग, ,माऊली ढोमे, अंकुश लांडे, प्रीती थोरात, प्रियंका लोखंडे, एड स्वप्ना खामकर, गुलाब शिंदे यांची भाषणे झाली. सचिन बांगर यांनी प्रास्ताविक, विजय पवार यांनी सूत्रसंचालन व पूजा वळसे पाटील यांनी आभार मानले..हाताला काळ्या फीती लावून दूध भेसळ विरोधात घोषणा व निषेधाचे फलक हातात धरण्यात आले होते. आंदोलकांच्या भावना तीव्र होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.