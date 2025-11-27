पुणे

Manchar Election : मंचरमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी प्राची थोरात यांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद; संजय थोरात!

Local Election Campaign : मंचर नगराध्यक्षपदासाठी प्राची थोरात यांच्या अपक्ष उमेदवारीला जबरदस्त जनसमर्थन मिळत असून कोपरा बैठक व पदयात्रेत नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग दिसून येतो. संजय थोरात यांच्या सामाजिक कार्यामुळे आणि स्थानिक विश्वासामुळे प्रचाराला विशेष गती मिळाली आहे.
Prachi Thorat Receives Enthusiastic Public Response in Manchar

Prachi Thorat Receives Enthusiastic Public Response in Manchar

Sakal

डी. के. वळसे पाटील
Updated on

मंचर : “मंचर नगरपंचायत कार्यक्षेत्रात मी गेली आठ वर्ष समाज हितासाठी सतत काम करत आहे. त्यासाठी माझे जनसंपर्क कार्यालय आहे. माझी सून प्राची आकाश थोरात नगराध्यक्षपदासाठी अपक्ष निवडणुक लढवत आहेत. त्यांचे चिन्ह ‘ऑटो रिक्षा’ आहे. गृहनिर्माण संस्था, व्यापारी, लहान मोठे उद्योजक, युवक-युवती, फेरीवाले यांच्यासह जेष्ठ नागरिकांचा प्राची यांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. नगराध्यक्षपदावर प्राची विराजमान होतील.” असा विश्वास जनसेवक संजय थोरात यांनी व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
political
election
Municipal election
Manchar local news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com