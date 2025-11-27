Manchar Election : मंचरमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी प्राची थोरात यांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद; संजय थोरात!

मंचर : “मंचर नगरपंचायत कार्यक्षेत्रात मी गेली आठ वर्ष समाज हितासाठी सतत काम करत आहे. त्यासाठी माझे जनसंपर्क कार्यालय आहे. माझी सून प्राची आकाश थोरात नगराध्यक्षपदासाठी अपक्ष निवडणुक लढवत आहेत. त्यांचे चिन्ह ‘ऑटो रिक्षा’ आहे. गृहनिर्माण संस्था, व्यापारी, लहान मोठे उद्योजक, युवक-युवती, फेरीवाले यांच्यासह जेष्ठ नागरिकांचा प्राची यांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. नगराध्यक्षपदावर प्राची विराजमान होतील.” असा विश्वास जनसेवक संजय थोरात यांनी व्यक्त केला. .मंचर (ता.आंबेगाव) येथे गुरुवारी (ता.२७) झालेल्या विविध कोपरा बैठकांमध्ये व पदयात्रेत अग्रभागी संतोषभाऊ थोरात, रामा थोरात-भक्ते, संपत थोरात, सुनिल थोरात, प्रतिक थोरात, रवींद्र त्रिवेदी, बाळासाहेब थोरात, राजेंद्र थोरात, विजय शिंदे, महेश लोहार, माधवी थोरात, अॅड.वर्षा थोरात, सुरेश डोंगरे, पूजा भोर व निर्मला भालेराव आदि प्रमुख कार्यकर्ते होते. यावेळी त्यांनी प्रभाग क्रमांक १६ मधील नगरसेवकपदासाठी उभ्या राहिलेल्या अपक्ष उमेदवार स्नेहल चासकर यांच्या ‘स्कूटर’ चिन्हाचाही जोरदार प्रचार केला..Balasaheb Thorat: जनमत महाविकास आघाडीच्या बाजूनेच: बाळासाहेब थोरात; शिर्डीत महाविकास आघाडीचा मेळावा, निवडणुकीत सक्रिय सहभाग घेणार .संजय थोरात म्हणाले, “आमच्या पाठीमागे कोणताही मोठा नेता नसला तरी सर्वसामान्य जनतेचा खंबीर पाठिंबा आहे. लाडकी बहीण, बांधकाम कामगार, वयश्री, आयुष्यमान भारत, पी.एम. विश्वकर्मा अशा अनेक योजनांचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत विनामूल्य पोहोचविण्याचे काम केले. त्याच विश्वासामुळे मंचरकरांनी प्राची व स्नेहल या नव्या नेतृत्वाला संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.”.मंरकरांचे प्रेम ही माझी सर्वात मोठी ताकद :“माझे माहेर रांजणी-मांजरवाडी आहे. थोरात कुटुंबाची सून होणे माझ्यासाठी भाग्याची गोष्ट आहे. गांजाळे, बेंडे, मोरडे, बाणखेले, बढे, माशेरे, मुळे, आतार, भेके, बागल, भोर, चव्हाण हे माझे नातेवाईकच, परंतु नातेवाईकांप्रमाणेच प्रेम देणारे जैन समाज, मुस्लिम बांधव तसेच इतर मागासवर्गीय समाजाचे सर्व घटक मला कुटुंबातील सदस्यासारखे मानतात. त्यांच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही. नागरिकांनी मला नगराध्यक्षपदाची संधी द्यावी. मिळालेल्या संधीचे सोन करीन,”- प्राची आकाश थोरात, नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार, मंचर नगरपंचायत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.